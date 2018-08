Kirjastoautopäivillä kuskit kisaavat paremmuudesta

Kirjastoautopäivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä. Kuskit kisaavat paremmuudesta taitoajoissa. Kirjastoautojen määrä on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi.

Kirjastoautopäivät kokoavat yhteen autoissa työskenteleviä kirjastoammattilaisia joka toinen vuosi. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Jyväskylässä. Ohjelmassa on muun muassa kirjastoautonkuljettajien taitoajot. Esillä on 20 kirjastoautoa eri puolilta maata. Yleisö pääsee tutustumaan autoihin torstaina ja perjantaina 9.-10. elokuuta.

Taitoajoihin osallistuu yhdeksän kuljettajaa, joista kaksi on naisia. Kirjastoautopäivät järjestää Suomen kirjastoseura.

Kirjastoauto on tärkeä lasten lukutaidolle

Kirjastoautojen asiakkaista suurin osa on lapsia ja nuoria. Kirjastoautot kiertävät kouluja ja päiväkoteja. Jopa 70-80 prosenttia kirjastoautojen lainoista on lasten aineistoa. Suurissa kaupungeissa kirjastoautot tuovat kirjoja alueille, joissa ei ole kiinteää palvelupistettä. Myös iäkkäälle väestölle on tärkeää, että kirjastoautojen palvelu tulee lähelle.

Valtio ei enää tue kirjastoauton hankintaa, autot vähentyneet

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki aiemmin kirjastoautojen hankintaa noin kolmasosalla auton hankintahinnasta. Viimeinen rahoitussuunnitelma koski vuosia 2014-2017.

Nyt kuntien on kustannettava uudet kirjastoautot ilman valtion tukea. Vielä muutama vuosi sitten uusia kirjastoautoja rakennettiin valtionavustuksen turvin 5-7 vuosittain. Nyt uusien autojen määrä on tuntuvasti vähäisempi.

Vuonna 2000 kirjastoautoja oli 201. Vuoden 2017 tilaston mukaan kirjastoautoja oli liikenteessä enää 134 kappaletta.

Kunnat tekevät yhä enemmän yhteistyötä kirjastoautojen toiminnassa. Yli kolmasosa kirjastoautoista kiertää usean kunnan alueella. Myös autojen tarjontaa tehdään entistä monipuolisemmaksi. Perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi joissakin autoista voi saada esimerkiksi posti- ja apteekkipalveluja. Osa kirjastoautoista muuntuu myös äänestyspaikoiksi.

Teppo Seppisellä on pitkä kokemus kirjastoautonkuljettajana. Hän ajaa kirjastoautoa Kouvolassa ja on Kirjastoseuran kirjastoautotyöryhmän jäsen.

"Joissain kunnissa ongelmana on se, että autoissa työskentelee vain kuljettaja-virkailija. Silloin kiire voi olla kova. Mielestäni kuntien tulisi panostaa siihen, että autoissa on myös lastenkirjastotyöhön erikoistunut työntekijä auttamassa ja innostamassa nuoria lukemaan”, Teppo Seppinen sanoo.

Jyväskylän kirjastoautopäivien taitoajot to 9.8.

Perinteeksi muodostunut taitoajokisa järjestetään Jyväskylän Paviljongin viereisellä kentällä torstaina 9.8. kello 14-16. Kisa on yleisötapahtuma. Kilpailijat ovat kirjastoautopäivien osallistujia. Tämänvuotisen radan ja tehtävät suunnittelee ja ohjaa Jyväskylän rahtarit. Tehtäväradalla on suoriuduttava mm. tarkoista käännöksistä ja peruuttamisista.

Autot ovat näytteillä yleisölle to 9.8. klo 16-18, pe 10.8. klo 16-17.30

Autot ovat näytteillä Jyväskylän Sokos Hotel Paviljongin läheisen aukion laidalla torstaista lauantai-aamupäivään. Autoja esitellään kaikille kiinnostuneille torstaina klo 16-18 ja perjantaina 16-17.30.