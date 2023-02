Kirjastojen käyttö palautumassa normaaliksi

Kirjastojen käyttö on palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Lähes joka neljäs suomalainen uskoo käyvänsä kirjastossa tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna.

”Mikäli koronavirus ei aiheuta yllätyksiä, kirjastoissa käyminen ja kirjastojen käyttö voivat normalisoitua lopullisesti tämän vuoden aikana”, kerrotaan Kantar Publicin tutkimuksessa.

Kirjaston käyttö on edelleen hyvällä tasolla, sillä kaksi kolmesta suomalaisesta kävi viime vuonna kirjastossa. Lisäksi noin puolet on kokeillut e-kirjastoa.

Kirjastoalan ammattilaiset ovat toiveikkaita siitä, että kirjastojen käyttö palautuu ennalleen.

”Uskomme lukuilon levittämiseen. Kaikenikäisten lukemista tuetaan erilaisilla lukupiireillä ja tapahtumilla. Koronarajoitusten aikana kirjastoissa otettiin käyttöön uusia keinoja lukemisen edistämiseen ja nyt niitä osataan hyödyntää perinteisen suosittelutyön rinnalla”, kertoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen.

Tutkimus kirjaston käytöstä tehtiin tammikuussa 2023. Sen toteutti tutkimusyhtiö Kantar Suomen kirjastoseuran toimeksiannosta. Vastaajina oli reilu tuhat täysi-ikäistä suomalaista.

Perheille tärkeä

Tutkimuksesta käy ilmi, että kirjastojen merkitys lasten lukutaidon tukijana on korvaamaton. Noin kaksi kolmesta lapsiperheellisestä oli käynyt lapsen tai lasten kanssa kirjastossa. Hieman useampi kuin joka neljäs oli käynyt kirjastossa vähintään kerran kuukaudessa.

Tämän päälle tulevat vielä koululuokkien kanssa tehtävät säännölliset kouluvierailut.

Kirjastojen tekemä lukutaitotyö vaatii merkittäviä rahallisia satsauksia.

”Kirjastojen toimintamenot vuonna 2021 olivat 330 miljoonaa. Sillä rahalla osa kirjastoista pystyi tarjoamaan lainmukaiset palvelut, mutta alueellinen vaihtelu on Suomessa suurta. Tulevien viiden vuoden aikana kirjastot tarvitsevat 340 miljoonaa euroa vuodessa, jotta edes nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää”, toiminnanjohtaja Juha Manninen kertoo.

Maksuttomia tapahtumia

Tutkimuksen perusteella suomalaiset kokevat, että kirjastolla on yhteiskunnassa merkittävä rooli.

Selvä enemmistö pitää tärkeänä sitä, että kirjasto auttaa löytämään luotettavaa tietoa. Useampi kuin neljä viidestä pitää tätä merkittävänä kirjastolle kuuluvana asiana.

Melkein yhtä moni korostaa kirjaston roolia digilaitteisiin ja digitaalisiin aineistoihin pääsyn tarjoavana tahona. Kirjaston digilaitteiden ja digitaalisten aineistojen käytön opetus on enemmistön mielestä vähintään melko tärkeää.

Myös sillä on merkitystä, että kirjasto järjestää maksuttomia kulttuuritapahtumia. Lähes kaksi kolmesta on sitä mieltä, että kyseessä on kirjaston tärkeä tehtävä.

Kirjastot kampanjoivat tänä keväänä tuomalla esiin kirjastolaissa määriteltyjä kirjaston tehtäviä. Tutustu kirjaston tehtäviin ja kampanjasivustoon: www.kirjastokannattaa.fi