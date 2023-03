Kirjaston päivänä 19.3. juhlitaan kirjastojen arvokasta työtä

Valtakunnallista Kirjaston päivää vietetään tämän viikon sunnuntaina 19.3. Suomen kirjastoseura kannustaa kirjastoja järjestämään juhlia, kakkukahveja, somehaasteita tai esimerkiksi pitämään kirjastossa vaalipaneelin.

Kirjastot osallistuvat pitkin viikkoa alan yhteiseen Kirjasto kannattaa –nimiseen kampanjaan.

Kirjastoilla on syytä juhlaan, sillä tutkimuksen mukaan lähes joka neljäs suomalainen aikoo tänä vuonna käydä kirjastossa enemmän kuin viime vuonna.

Tämä kävi ilmi, kun tuhannelta suomalaiselta kysyttiin näkemyksiä kirjastosta. Tutkimuksen toteutti Kantar Public tammikuussa.

Kirjastomyönteisiä ehdokkaita

Kirjastoissa on havahduttu siihen, että lukutaito on jäänyt näissä eduskuntavaaleissa vähälle huomiolle. Puolueiden vaaliohjelmissa lukutaidosta on heikosti mainintoja. Myöskään vaalikoneissa ei ole mainintoja lukutaidosta.

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen iloitsee kuitenkin siitä, että yksittäiset ehdokkaat ovat pitäneet esillä sekä kirjastojen että lukutaidon merkitystä.

Tämä näkyy esimerkiksi siten, että Suomen kirjastoseuran kampanjasivulla www.kirjastokannattaa.fi on jo reilusti yli 150 kirjastolain tavoitteisiin sitoutunutta ehdokasta.

“Ehdokkaiden kanssa keskustellessa on ollut ilahduttavaa huomata, että jokainen heistä pitää kirjastoa tärkeänä peruspalveluna ja tunnistaa kirjaston merkityksen lukutaidon tukemisessa. Seuraava hallitus joutuu tekemään ratkaisuja sen eteen, että Suomi on jatkossakin korkean lukutaidon maa”, Juha Manninen sanoo.

Tärkeä tehtävä

Kirjastoilla on tärkeä tehtävä lukutaidon tukijana. Tuoreen tutkimuksen mukaan esimerkiksi kaksi kolmesta lapsiperheellisestä oli käynyt lapsen tai lasten kanssa kirjastossa.

Enemmistö suomalaisista pitää kirjaston vaikutusta omaan henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa myönteisenä. Joka neljäs pitää vaikutusta erittäin myönteisenä ja vajaa kolmasosa melko myönteisenä.

Selvä enemmistö pitää tärkeänä sitä, että kirjasto auttaa löytämään luotettavaa tietoa. Useampi kuin neljä viidestä pitää tätä merkittävänä kirjastolle kuuluvana tehtävänä.

Lisää tietoa tutkimuksesta.