Kirkko Helsingissä yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä yli 322 000 jäsenellään

Suurin kirkkoon kuuluvista ikäryhmistä Helsingissä on 20–29-vuotiaat noin 49 000 jäsenellä. Toisiksi eniten on 30–39-vuotiaita. Helsingissä kastettiin vuonna 2021 alle yksivuotiaita lapsia yhteensä 2714, mikä on 250 kastettua lasta enemmän kuin vuonna 2020.

58 prosenttia suomenkielisistä helsinkiläisistä ja 62 prosenttia ruotsinkielisistä helsinkiläisistä kuuluu jäsenenä Helsingin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin. Kotimaisia äidinkieliä puhuvista naisista Helsingissä kirkon jäseniä on 62 prosenttia, miehistä vastaavasti 54 prosenttia.

Helsingin 17 suomenkielisessä seurakunnissa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 299 594 jäsentä. Pakilan seurakunnan kirkkoonkuulumisprosentti (66,5 %) on Helsingin kaikista seurakunnista korkein. Seurakuntien jäsenmäärät ja jäsenprosentit kertovat myös Helsingin kansainvälistymisestä. Suomenkielisten seurakuntien alueella asuvien lukumäärään lasketaan henkilöt, joiden äidinkieli on suomi, saame tai jokin ei-pohjoismainen kieli. Tämä laskentamalli näkyy monien suomenkielisten seurakuntien jäsenprosentissa.

Helsingin ruotsinkielisiin seurakuntiin kuului 31.12.2021 jäsenenä 22 660 helsinkiläistä. Kolmesta seurakunnasta korkein kirkkoonkuulumisprosentti (66,0 %) on itäisen Helsingin Matteuksessa (Matteus församling). Ruotsinkielisten seurakuntien alueella asuvaksi väestöksi lasketaan ne helsinkiläiset, jotka puhuvat äidinkielenään ruotsia, norjaa, tanskaa tai islantia.

Jäsenmäärä väheni 2,1 prosenttia

Vuoden 2021 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä väheni 6846 henkilöllä eli 2,1 prosenttia. Seurakuntien jäsenmääriin vaikuttavat kasteet, kuolemat (3773), kirkkoon liittymiset (2100 vähintään yksivuotiasta) ja kirkosta erot (7033) sekä kirkon jäsenten muuttoliike. Aiemmista vuosista poiketen muuttoliikkeen vaikutus Helsingin seurakunnissa oli jäsenmäärää vähentävä (-851), mikä johtui erityisesti muihin pääkaupunkiseudun kuntiin suuntautuneista muutoista.

Tulevana syksynä on seurakuntavaalit, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki kirkon 16 vuotta täyttäneet jäsenet, Helsingissä noin 275 000 äänioikeutettua. Ehdokasasettelu päättyy syyskuun puolivälissä.

Viime vuonna kirkko tarjosi monenlaista tukea ja konkreettista apua monille helsinkiläisille ja tämä tulee jatkumaan tänäkin vuonna. Kirkon Helsingissä tavoitteena on olla helsinkiläisten kirkko, ja helsinkiläiset seurakunnat tarjoavat monipuolisia palveluita, apua ja tukea kaikille helsinkiläisille.