Kirkkonummen kunta hyväksyi Prysmian Groupin uuden kaapelinvalmistustornin rakennuslupahakemuksen

Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt Prysmian Groupin uuden kaapelinvalmistustornin rakennuslupahakemuksen. Torni rakennetaan yhtiön Kirkkonummen Pikkalan tehtaan alueelle. Uusi kaapelinvalmistustorni on osa Prysmian Groupin yli 100 miljoonan euron vihreän siirtymän investointia Suomeen. Prysmian Groupin tavoitteena on ottaa torni tuotantokäyttöön vuonna 2024.

Prysmian Group kaapelitorni Ilmakuva idästä

”Kiitos Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle tornin rakennuslupahakemuksen hyväksymisestä. Olemme tehneet tiivistä ja hyvää yhteistyötä kunnan kanssa, jotta tornimme rakentaminen on mahdollista. Aloitamme tornin rakennushankkeen mahdollisimman pian. Se työllistää lukuisia suomalaisia yrityksiä ja rakentamisen ammattilaisia seuraavan kahden vuoden aikana”, sanoo Prysmian Group Finlandin maajohtaja Ferdinando Quartuccio. Uusi kaapelinvalmistustorni on osa Prysmian Groupin yli 100 miljoonan euron vihreän siirtymän investointia, jonka avulla yhtiö laajentaa Pikkalan tehdasta ja kasvattaa suurjännitteisten merikaapelien tuotantokapasiteettia vuoteen 2024 mennessä. ”Investointimme Pikkalan tehtaalle on suora investointi vihreään siirtymään ja tukee uusiutuvan energian käyttöönottoa. Pikkalassa valmistettuja merikaapeleita tullaan käyttämään laajasti muun muassa suurten merituulivoimapuistojen sähkösiirtoon etenkin Suomen ja Pohjois-Euroopan alueilla. Suuret kaapeli-investoinnit eri puolilla maailmaa ovat kasvattaneet koko yhtiömme tilauskannan ennätykselliselle tasolle. Pikkalan tehtaan laajennus vastaa osaltaan kasvavaan kysyntään”, Quartuccio jatkaa. Prysmian Groupin investointi tuo Pikkalaan 100 – 120 uutta työpaikkaa tuotteiden valmistukseen sekä korkean osaamisen asiantuntijatehtäviin. Investoinnin myötä suurjännitteisten merikaapeleiden tuotantomääriä voidaan kasvattaa Pikkalan tehtaalla 400 kilometrillä vuodessa. Valmistuessaan Pikkalan tehtaan torni edustaa alan edistyksellisintä kaapelinvalmistusteknologiaa maailmassa. Tämä vahvistaa entisestään Pikkalan asemaa yhtenä maailman johtavana suurjännitekaapelien valmistajana. Uusinta teknologiaa edustavien merikaapelien tuotanto edellyttää uuden, ajanmukaisen tornin rakentamista Pikkalan tehtaalle. Suurjännitteisten kaapelien valmistuksen ja laadunvalvonnan kriittisiin työvaiheisiin kuuluu niin sanottu pystysuora vulkanointi, minkä takia valmistuksessa tarvitaan tornia. Pikkalan tehtaan alueella sijaitsee entuudestaan vuonna 1974 rakennettu torni, jonka korkeus on 75 metriä. Sen läheisyyteen rakennettavan uuden tornin korkeudeksi tulee 185 metriä. Prysmian Groupin investointi Pikkalaan on osa yhtiön laajempaa suunnitelmaa kehittää globaaleja huipputeknisiä tuotantokeskuksia, jotka tukevat EU:n siirtymää kohti uusiutuvaa energiaa. Tämän ansiosta uusien kaapeliyhteyksien rakennusprojektien arvo kasvaa 15 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Pikkalan lisäksi Prysmian Group hyödyntää hankkeissa Arco Felicen (Italia) ja Brayton Pointin (USA) tehtaita, jotka valmistavat innovatiivisia ja kestävän kehityksen kaapeleita.

