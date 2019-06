Kirkon väki jakaa halauksia Helsinki Pridessä

Pääkaupunkiseudun ev.-lut. seurakunnat ja useat kristilliset järjestöt ovat jälleen mukana Helsinki Pride -viikolla runsaalla tapahtumatarjonnalla. Kaivopuiston Puistojuhlassa Konttikirkko tarjoaa läsnäoloa, halauksia ja hiljentymistä. Myös piispat Teemu Laajasalo ja Björn Vikström ovat mukana Puistojuhlassa.

Seurakunnilla ja kristillisillä järjestöillä on osasto Pride-kulkueessa lauantaina 29.6. Kulkue lähtee Senaatintorilta klo 12 ja päättyy Kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlana.

Puistojuhlassa Konttikirkko on avoinna yhdestä kuuteen. Piispojen lisäksi paikalla on seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Konttikirkossa voi tulla kuulluksi ja kohdatuksi, halutessaan siunatuksikin. Tänä vuonna tarjolla on myös halauksia.

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen voivat edelleen olla asioita, jotka saattavat heikentää tai jopa katkaista välit perheeseen. Siksi olemme järjestäneet Konttikirkon luo halauspisteen. Jokainen voi saada halutessaan halauksen vanhemmalta tai isovanhemmalta", kertoo halauspistettä järjestänyt nuorisotyönohjaaja Mio Kivelä.

Perhesuhteet ovat esillä myös muussa kristillisessä Pride-viikon ohjelmassa. Tarjolla on niin sateenkaariväen vanhempien tapaaminen kuin tilaisuus, jossa pohditaan suvun kanssa syntyviä haasteellisia tilanteita.

Priden aikana on vietetty Sateenkaarimessua jo vuodesta 2006. Tänä vuonna messuun kokoonnutaan kahdesti. Sateenkaarimessua vietetään 28.6. klo 18 Kallion kirkossa. Samalla vietetään Kallion seurakunnan sateenkaarityön 20-vuotisjuhlaa. Sunnuntaina Helsingin tuomiokirkossa on Pride-viikon messu kello 10.

Tämänvuotista Kirkko Prideilla -kokonaisuutta on toteuttamassa Helsingin, Espoon, Kirkkonummen ja Vantaan seurakuntia sekä useita kristillisiä ja sateenkaarijärjestöjä. Pääkaupunkiseudun yhteisöjen lisäksi suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana ihmisiä myös muualta Suomesta.

Pääkaupunkiseudun seurakuntia on osallistunut Helsinki Prideen jo vuosia. Tänä vuonna Suomen evankelis-luterilainen kirkko on yksi Priden virallisista tukijoista.

Koko viikon ohjelma ks. alla.

Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Mio Kivelä, mio.kivela@evl.fi, 24.6. alkaen myös p. 050 376 1480, Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Verkkotiedottaja Sirpa Patronen, 09 2340 2609, sirpa.patronen@evl.fi, Kirkko Helsingissä





Pride-viikon kristillinen ohjelma 24.–30.6.2019

Maanantai 24.6.

Kuntosalivuoro sukupuolivähemmistöön kuuluville kello 16–18 Alppilan kirkon kuntosalilla, Kotkankatu 2. Järjestäjinä Kallion seurakunta ja Kirkkonummen suomalainen seurakunta.

Tiistai 25.6.

Kristillinen tapaaminen sateenkaari-ihmisten vanhemmille kello 18.30–20.30 Snellussa Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2. Järjestäjinä Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyö eli Snellu, Malkus ja Kirkkonummen suomalainen seurakunta.

”Liikkeen sävelin” -yhteislaulutapahtuma kello 17.30–19.30 Karhupuistossa. Järjestäjänä MCC.

Keskiviikko 26.6.

Kristillinen sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tapaaminen kello 17–19 Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2. Tapaaminen sukupuolivähemmistöön kuuluville kristityille sekä kristillisyydestä kiinnostuneille sukupuolivähemmistöön kuuluville. Illassa pohdimme Priden teemaan liittyen, että millaista liikehdintää kirkossa on sukupuolivähemmistöihin liittyen tapahtunut ja mitä vielä tulisi tapahtua.

Mukana Kallion seurakunnan luottamushenkilö, nuorisotyönohjaaja Mio Kivelä Kirkkonummen suomalaisesta seurakunnasta, pastori Sami Suhonen Vantaan seurakuntayhtymän yhteisestä seurakuntatyöstä ja yliopistopappi, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura ”Late” Mäntylä Helsingin seurakunnista.

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n vertaistukitapaaminen kello 18–20 Uskontojen uhrien tuki ry:n toimisto, Suonionkatu 2.

Torstai 27.6.

Suhdeluento sinkuille: Kumppanin kaipuu ja hyvän tunneyhteyden luominen kello 16.30–18 Snellussa Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2. Luennoitsijoina perhe- ja paripsykoterapeutti Titta Huotari ja perhe- ja paripsykoterapeutti (koulutettavana) Hensku Kettusaari. Järjestäjät Vantaan perheneuvonta ja Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyö eli Snellu.

Lauluja ja kertomuksia sateenkaarilampaista klo 18.00 Töölön kirkossa, Topeliuksenkatu 4. Malmin enkelit ja Lissu and the Lost Sheep laulavat ja laulattavat pyhän hipaisemia poplauluja ja iskelmiä. Puheenvuoroja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta suhteestaan kirkkoon, kristinuskoon ja hengellisyyteen. Puhujina Erik Hietava, Jenna Kainulainen, Hanna Mithiku ja Leimu Neittamo. Jatkoilla seurakuntasalissa tarjolla pientä purtavaa. Järjestäjänä Kirkko Helsingissä.

Perjantai 28.6.

Tapaaminen sukupuoleltaan moninaisille nuorille kello 15–17.30 Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa, Pasilanraitio 5. Yhdessäoloa transihmisille, intersukupuolisille, muunsukupuolisille, sukupuolettomille tai sukupuoltaan pohtiville noin 14–22-vuotiaille nuorille.

Malkus-iltapäivä kello 15.30–17.30 Kallion seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 28. Nykypäivän Stonewall – hengelliset ja uskonnolliset sateenkaari-ihmiset pois marginaalista. Teeman ja uusien ja vanhojen tuttujen tapaamisen ohessa pientä purtavaa.

Haasteita suvun kanssa -tilaisuus kello 16.30–18.30 Perhesuhdekeskuksessa, Hämeentie 28. Vertaistuellinen tilaisuus kaikille hlbtiqa+-ihmisille, joiden lapsuusperhe tai muu lähipiiri on tuottanut suhtautumisellaan ja/tai toiminnallaan haasteita, pettymystä tai surua. Entä jos uskonto on tuonut haasteita?

Perhe- ja parispykoterapeutti Terhi Väisänen sekä yliopistopappi, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura ”Late” Mäntylä pitävät alustuksen. Mahdollisuus keskustella sukulaisuussuhteisiin liittyvistä haasteista. Järjestäjinä Sateenkaariperheet ry, Perhesuhdekeskus ja Kirkko Helsingissä.

Sateenkaarimessu 20 vuotta ja juhla kello 18 Kallion kirkossa, Itäinen papinkatu 2, saarna Sateenkaarityön pappi Jaana Partti. Musiikista vastaavat Kimmo Puunenä ja messukuoro Ääniset. Messun jälkeen burgerbuffet ja kirkkokahvit.

Pikadeitti sinkuille Kallion seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 28, kello 20.30–22.30. Ohjatussa pikadeitissä osallistujat keskustelevat pareittain lyhyesti ja ilmoittavat kiinnostuksestaan järjestäjille. Deitit sekä miehille, naisille että kaikille sukupuolille. Järjestäjänä Sateenkaariyhdistys Malkus

Lauantai 29.6.

Pride-kulkue kello 12, kirkko mukana ”Luterilaisten Pride” -joukolla. Lähtö Senaatintorilta.

Priden puistojuhlassa kello 13 alkaen Kaivopuistossa Konttikirkko päivystää ja tarjoaa läsnäoloa, hiljentymistä ja olemista. Myös Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja Porvoon piispa Björn Vikström ovat muutaman tunnin ajan mukana Puistojuhlassa Konttikirkolla. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana Helsinki Pridessä.

Sunnuntai 30.6.

Pride-viikon messu kello 10 Helsingin tuomiokirkossa, Unioninkatu 29. Saarna Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, teologi Hanna Mithiku.

Sateenkaariseurat kello 17 Helsingin Seuratuvalla, Salomonkatu 17 D, 2.krs., Kampin Autotalossa. Veisataan Siionin virsiä ilman säestystä ja niiden väleissä kuullaan lyhyet puheet. Puhujina Suvi Korhonen, Matti Peiponen, Maija ja Arja Majuri sekä jos Luoja niin suo Pekka Haavisto. Seurat kestävät noin tunnin ja niiden jälkeen on kahvitarjoilu. Kolehti kerätään Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön hyväksi.