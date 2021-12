Kirri-Tikkakoski avataan – hoitovastuu ELY-keskuksella

Valtatien 9 osuuden Kanavuori – Lievestuore YVA-ohjelmaa esitellään 14.12.2021 7.12.2021 12:27:48 EET | Tiedote

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on laatinut ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) koskien valtatien 9 parantamista välillä Kanavuori – Lievestuore. Se on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointiprosessista, arvioitavista vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä tiedottamisesta. Arviointiohjelma on toimitettu YVA-yhteysviranomaiselle, jona toimii Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue. Yhteysviranomainen laittaa YVA-ohjelman nähtäville ja lausuntokierrokselle joulukuussa 2021, jolloin kaikilla on mahdollisuus jättää YVA-ohjelmasta mielipiteensä.