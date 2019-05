Kitaravirtuoosi Marzi Nyman taituroi Avantin solistina Kangasala-talossa

Kamariorkesteri Avantin Space Taxi- konsertissa ma 20.5. klo 19 virtuoosimaista soittoa tarjoilevat myös vibrafonisti Arttu Takaloa ja käyrätorvisti Tero Toivonen.

Kamariorkesteri Avantin Space Taxi -konsertissa mikään ei ole sitä miltä se näyttää, mutta kaikki on kumminkin sitä miltä se kuulostaa. Elämyksellisessä konsertissa Marzi Nymanin sähkökitara, Arttu Takalon vibrafoni ja Tero Toivosen käyrätorvi sulautuvat Avantin jousikvartetin sointiin.

Konsertin monipuolinen ohjelmisto on pääosin solistikolmikon käsialaa. Lisäksi mukana on muutama lainakappale.

Popista, jazzista ja klassisesta musiikista ammentavat kappaleet on sovitettu Avantin jousikvartetille, jossa soittavat viulistit Maija Linkola ja Mikaela Palmu, alttoviulisti Tuula Riisalo sekä sellisti Iida-Vilhelmiina Sinivalo.

Kitaristi, laulaja Marzi Nymanin uusin soololevy Kelluva katedraali julkaistiin syksyllä 2018.



Vibrafonisti, säveltäjä Arttu Takalon 9. sooloalbumi "themanintheshadows" ilmestyy 22.5.2019.

Edellinen levy L’Alliance Takalo on vuodelta 2017.

Käyrätorvisti Tero Toivosen sävellykset ovat melodista instrumentaalimusiikkia ja ammentavat monista musiikin genreistä klassisesta pop-musiikkiin.

Esittelyt:

Kitaristi Marzi Nyman on tunnettu huikean monipuolisena muusikkona. Vuosien varrella Nyman on vaikuttanut mm. kitaristina eturivin jazzyhtyeissä, säveltänyt orkesteriteoksia, työskennellyt televisioon ja elokuviin ja toiminut Espoo Big Bandin kapellimestarina. Avantin kanssa Nyman on tehnyt yhteistyötä useita kertoja ja kesän 2018 Suvisoitossa Nyman konsertoi urkurina yhdessä sopraano Anu Komsin kanssa.’

Monitaitoinen vibrafonisti ja säveltäjä Arttu Takalo tuli tunnetuksi aikoinaan Jarmo Saaren perustamassa XL-yhtyeessä, jonka lisäksi Takaloa on kuultu myös monissa muissa yhtyeissä ja kiertuekokoonpanoissa. Tyylejä yhdistelevänä säveltäjänä Takalo on kirjoittanut musiikkia niin big bandeille kuin kamari- ja sinfoniaorkestereillekin ja sovittanut musiikkia mm. Ismo Alangolle. Takalo on julkaissut useita sooloalbumeita, joista viimeisin L’Alliance Takalo ilmestyi vuonna 2017.

Käyrätorvisti Tero Toivonen on monipuolinen muusikko, joka soittaa Tapiola Sinfoniettan riveissä, toimii Taideyliopiston käyrätorvimusiikin lehtorina, Kamariorkesteri Avantin käyrätorvien sekä Vantaan Viihdeorkesterin käyrätorviryhmän äänenjohtajana. Tämän lisäksi Toivonen tekee säännöllisesti yhteistyötä rytmimusiikin ammattilaisten kanssa niin studiossa kuin konserttilavoillakin. Musiikin tohtorina Toivonen on myös erikoistunut yleisötyöhön, jota on hän tehnyt erityisesti nuorten parissa ympäri Suomea

Avanti! (ital. Eteenpäin!) on Esa-Pekka Salosen ja Jukka-Pekka Sarasteen vuonna 1983 perustama kamariorkesteri, jonka kokoonpano vaihtelee jousikvartetin ja sinfoniaorkesterin välillä riippuen tilanteesta. Avantin korkealaatuisissa konserteissa lähtökohtana on itse musiikki eikä orkesterin kokoonpano.

Esiintyjät:

Marzi Nyman, laulu & sähkökitara

Arttu Takalo, vibrafoni

Tero Toivonen, käyrätorvi

Maija Linkola, viulu

Mikaela Palmu, viulu

Tuula Riisalo, alttoviulu

Iida-Vilhelmiina Sinivalo, sello

Avanti! Space Taxi Kangasala-talossa ma 20.5.2019 klo 19

Kangasala-talolta 25/22/12 €, Lippu.fi 27,50/24,50/13,50 € + toimitusmaksu



