Kittilän lentoasema palkittiin Vuoden 2021 lentoasema -tunnustuksella

‒ Onnittelen Kittilän lentoasemaa Vuoden lentoasema -tunnustuksesta. Koko lentoaseman henkilöstö on tehnyt pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä asiakastyytyväisyyden eteen ja kehittänyt aktiivisesti toimintatapoja. Kiitän kaikkia sitoutumisesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta, sanoo Finavian verkostoliiketoimintajohtaja Jani Jolkkonen.

Hänen mukaansa Kittilän lentoasemalle on ominaista, että matkustaja- ja lentomäärät vaihtelevat eri sesonkien mukaan hyvinkin paljon. Toimintaa on kyettävä suunnittelemaan pidemmällä aikajänteellä ja samalla on voitava reagoida vaihteleviin tilanteisiin esimerkiksi joulu- ja hiihtosesonkien mukaan.

‒ Olen todella iloinen Kittilän lentoaseman saamasta tunnustuksesta. Lentoasemallamme on aktiivinen työyhteisö ja hyvä tiimihenki yli organisaatiorajojen. Erityisesti joulusesonkiin valmistautuminen ja sen läpivienti on hyvä esimerkki hienosta yhteistyöstä ja osoitus asiantuntijuudestamme ja osaamisestamme, kiittää Kittilän lentoaseman päällikkö Jonna Pietilä Finaviasta.

Finavia on vuosina 2014–2020 investoinut Lapin lentoasemin kehittämiseen 100 miljoonaa euroa. Kittilän lentoasemalla Finavia laajensi tiloja, kehitti palveluita ja nosti kapasiteettia. Muun muassa matkatavarankäsittelyn, lähtöselvityksen ja passitarkastuksen tilat ja palvelut paranivat entisestään. Lisäksi rakennettiin kaksi uutta rullaustietä ja uusia lentokoneiden pysäköintipaikkoja.

Finavia Oyj

Viestintä

Kuvia median käyttöön: https://finavia.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/17820798/96749/fi