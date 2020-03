Kivijalkakauppiaat ja muut ahdinkoon joutuneet yritykset pääsevät siirtymään verkkokauppaan ilmaiseksi – #pelastetaankauppa-kampanja lähtee liikkeelle

Verkkokauppa voi olla pelastusrengas koronan kurittamille kivijalkakauppiaille ja monille muille yrittäjille. Suomen johtava verkkokauppatoimittaja Vilkas Group tarjoaa nyt nopeaa apua: Vilkas lupaa, että verkkokaupan voi avata jopa yhdessä päivässä, täysin ilmaiseksi. Ohjelmisto- ja e-business ry kiittää aloitetta ja kannustaa verkkobisneksen muitakin toimijoita kauppaa pelastamaan. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kehottaa hädässä olevia yrittäjiä kokeilemaan kaikkia keinoja: ”Verkkokauppa on monelle hyvä mahdollisuus”.

Korona on romahduttanut kivijalkakauppaa ympäri maata. Tuhannet kauppiaat tarvitsevat apua, jota tulee nyt tarjolle – mutta jota tarvitaan lisää. Kymmenet tuhannet muut yrittäjät ovat yhtä lailla vaikeuksissa ja verkkokauppa voisi tuoda osalle helpotusta ahdinkoon.

”Suomen Yrittäjät on eturintamassa auttamassa yrityksiä. Kaikki keinot kannattaa kokeilla, jotta pystyy jatkamaan liiketoimintaa kriisin aikana ja myös sen jälkeen. Verkkokauppa on monelle hyvä mahdollisuus”, kehottaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Vilkas Group on ryhtynyt päättäväisiin toimiin korona-ahdingon helpottamiseksi. Suomen johtava verkkokauppatoimittaja on kerännyt hädässä olevien kivijalkakauppiaiden avuksi ja muiden yrittäjien avuksi ison joukon vapaaehtoisia ja alan ammattilaisia, jotka auttavat pitämän kaupat auki koronasta huolimatta – verkossa. Apu on nopeaa.

”Verkkokauppaan siirtyminen onnistuu avullamme jopa päivässä, kun kauppias itse tietää mitä tahtoo – me tietysti autamme kaikin tavoin. Palvelu on kauppiaille täysin ilmainen kuuden kuukauden ajan, eli toivottavasti pahimman yli”, lupaa Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Yrityksen osaaminen on huippuluokkaa, siihen luottaa jo 1700 asiakasta.

”Olemme työskennelleet käytännössä vuorokaudet ympäri tarjotaksemme riittävät resurssit suurellekin joukolle uusia verkkokauppoja. Kattava pakettimme sisältää verkkokauppa-alustan, kauppiastuen, liitynnän maksamiseen ja logistiikkaan, markkinointityökalut ja kaiken muun, jota kauppias tarvitsee menestyäkseen verkossa. Tarjolla on monipuolista neuvontaa eikä kauppiaiden tosiaankaan tarvitse olla IT-spesialisteja”, listaa Korkiakoski. Esimerkiksi webinaareja tullaan järjestämään päivittäin.

Mm. Pakettikauppa, Klarna, Avarda ja Checkout Finland tarjoavat kuljetus- ja maksupalvelut Vilkkaan kokoamaan ratkaisuun. Kauppiaat saavat näin kuuden kuukauden ilmaisen sillan verkkokauppaan, yli pahimpien korona-aikojen.

Kaikki mukaan kauppaa ja yrittäjiä auttamaan!

”Juuri tällaisia kädenojennuksia Suomi nyt tarvitsee. Digitaaliset ratkaisut ovat pelastus, kun fyysinen kanssakäyminen kutistuu minimiinsä. Kaiken kamaluuden keskellä voi myös toivoa, että loikka digitaalisuuteen on pidemmällä tähtäimellä merkittävä tuottavuusloikka koko suomalaiselle kaupalle, jossa verkkokauppaa ja perinteistä kauppaa ei ole mitään syytä asettaa toisiaan vasten”, summaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Aloite on todella kiitettävä ja kannustamme verkkobisneksen muitakin toimijoita kauppaa ja yrityksiä pelastamaan”, vauhdittaa Roiha.

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on viritetty vastaanottamaan huomattava määrä avun tarvitsijoita.

”Haluamme todella kantaa kortemme kekoon näinä vaikeina aikoina. Siksi olemme varautuneet auttamaan tuhansia uusia kauppiaita verkkoon ilman kuluja”, kertoo toimitusjohtaja Korkiakoski.

Hanketta varten on perustettu sivusto, jonne kaikki kotimaiset uudet ja vanhemmat verkkokauppiaat toivotetaan tervetulleiksi.

”Uusi sivustomme on käytössä koko suomalaisen kaupan hyväksi. Tervetuloa siis kaikki, jotka haluatte olla auttamassa tai tarvitsette apua itse! Ja nyt myös meidän kuluttajien tulee tukea kaikin voimin kotimaista kauppaa. #pelastetaankauppa yhdessä!”, julistaa Korkiakoski.

Sivusto löytyy osoitteesta www.pelastetaankauppa.fi ja somessa kauppiaita tuetaan hashtagilla #pelastetaankauppa.

