Kivijärven säännöstelyn kehittämistyö aloitettiin ohjausryhmän kokouksella

Muuttuva ilmasto ja osittain myös vesistöjen käytössä vähitellen tapahtuneet muutokset ovat luoneet tarpeen tarkastella Suomen säännösteltyjen järvien säännöstelykäytäntöjen toimivuutta nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Myös pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevan Kivijärven säännöstelyn muutostarpeita ja mahdollisuuksia on syytä selvittää.

Säännöstelyn kehittämistyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Kannonkosken, Kinnulan ja Kivijärven kunnat, Viitasaaren kaupunki, Kivijärven kalatalousalue, MTK Keski-Suomi, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri, Vattenfall Oy, Järvi-Suomen kalatalousviranomainen (Pohjois-Savon ELY-keskus), Suomen Ympäristökeskus ja Keski-Suomen ELY-keskus. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin Kannonkoskella 1.6. Itse säännöstelyn kehittämistyöstä vastaavat Keski-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus. Selvitystyö tehdään vesilain 18 luvun 3a §:n mukaisena padotus- ja juoksutusselvityksenä ja se on kaksivuotinen. Rahoitus saadaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

Säännöstelyn kehittämistarpeen tärkeimpänä syynä ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on tärkein syy Kivijärven säännöstelyn kehittämistarpeille. Vähälumisten talvien yleistyessä voi aiheutua veden vähyyttä keväällä. Kuivuusriskiä lisää myös lämpimän vuodenajan pidentyminen, jos samalla sateisuus on vähäistä. Kuivuuden ohella myös tulvista voi olla aiempaa useammin haittaa, jos yhä useammin lunta sulaa ja runsaita vesisateita esiintyy kesken talven. Toisaalta runsaslumisia talvia tulee jatkossakin, joten korkeat kevättulvat eivät jää historiaan.

Kivijärven säännöstely aloitettiin jo 1980-luvulla

Kivijärven säännöstely aloitettiin v. 1981, kun vesioikeus myönsi tätä varten luvan Metsäliiton Teollisuus Oy:lle. Säännöstely tapahtuu Hilmon (Kämärin) vesivoimalaitoksen padolla. Myöhemmin säännöstelyoikeus siirtyi Keski-Suomen Valo Oy:lle ja vuonna 2002 Vattenfall Oy:lle. Säännöstelyn seurauksena Kivijärven tulvat ovat alentuneet jonkin verran verrattuna aikaan ennen säännöstelyä. Lisäksi säännöstelyn vaikutuksesta järven vedenpinta on laskenut luonnontilaa alemmaksi talven aikana. Kivijärven säännöstely on vaikuttanut myös järven alapuoliseen vesistöön, jossa vedenpinta loppukesällä on usein alhaalla.