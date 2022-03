KKO: Jäsenen virkaan esitetään ma. oikeusneuvos Tuija Turpeista

Turpeinen on työskennellyt KKO:n määräaikaisena jäsenenä 1.3.2021 alkaen. Sitä ennen hän toimi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina vuoden 2016 lopulta saakka, työskenteli useita vuosia käräjätuomarina ja osastonjohtajana sekä 15 vuoden ajan asianajotoimistossa lakimiehenä ja asianajajana.

Turpeinen on ollut Tuomarinvalintalautakunnan jäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen. Hän on osallistunut useisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi Turpeinen on niin asianajajana kuin tuomarina toiminut useissa luottamustehtävissä.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.