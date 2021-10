Knauf DANOLINE tuo kolmannen ulottuvuuden alakattojen suunnitteluun

Rakennusten akustiset alakatot mielletään tylsiksi ja mitäänsanomattomiksi pinnoiksi. Usein alakattojen tarkoitus on yksinkertaisesti piilottaa talotekniikka ja vaimentaa melua.Uusi akustinen Knauf DANOLINE Rold12 -alakattotuoteperhe on suunniteltu haastamaan nykytilanne.Rold12 muuttaa alakaton pakollisesta pahasta dynaamiseksi suunnitteluelementiksi ja tarjoaa arkkitehdeille uuden pinnan, jolla leikitellä.

”Puuviilua jäljittelevät kaistaleet tuovat levylle kolmannen ulottuvuuden. Kaistaleiden avulla alakattoon syntyy luonnonmukainen ilme. Vaikka järjestelmä on avattava, levyjen muotoilu mahdollistaa täysin yhtenäisten pintojen suunnittelun”, sanoo Knauf Oy:n tuotepäällikkö Hanna-Mari Kuivalainen.

Luonnonmateriaali, jonka voi käyttää aina uudelleen ja uudelleen

Arkkitehdit ovat etsineet ratkaisuja, joilla voi luoda esteettisesti ehjiä kokonaisuuksia, mutta samalla tuoda luonnetta ripustettuihin alakattoihin. Kestävän kehityksen vaatimukset asettavat materiaalivalinnat yhä tiukempaan tarkasteluun. Tämä on suuntaus, jonka Knauf DANOLINE toivottaa tervetulleeksi. Kipsi on luonnon oma materiaali, joka voidaan 100-prosenttisesti ja toistuvasti kierrättää.

- ”Kipsi on luonnonmukainen materiaali samoin kuin puu. Kuten puu, kipsi on luonnonmateriaali. Kipsistä tekee ainutlaatuisen se, että sitä voi kierrättää uudelleen ja uudelleen. Knauf DANOLINE on kerännyt kierrätyskipsiä yli 20 vuotta. Elinkaarensa lopussa olevat kipsilevyt murskataan ja käsitellään uudelle käytettäväksi, minkä ansiosta nykyisin 30% uusien tuotteiden raaka-aineista on kierrätettyä. Akustiset alakattotuotteemme pisteytyvät erittäin korkealle kaikilla kestävän kehityksen mittareilla”, kertoo Knauf DANOLINEn kehitysjohtaja Erik Ipsen.

Ei jätteelle

Vaikka Rold12-akustiikkalevyjen kaistaleet näyttävät puulta, ovat levyt kauttaaltaan 100-prosenttisesti kipsiä.Näin ollen, elinkaaren lopussa koko alakatto voidaan kierrättää täysin ilman hukkaa. Kipsi takaa arkkitehdeille laajimmat suunnittelumahdollisuudet, sillä tuotteiden värimaailma voidaan räätälöidä arkkitehdin suunnitelmien mukaisesti niin, että alakatto muuttaa luonnettaan tilan muodon tai toiminnan mukaisesti.

-”Rold12 muuntaa alakaton tylsästä pinnasta suunnitteluobjektiksi, jonka arkkitehdit ja suunnittelijat voivat täydellisesti yhdistää muuhun arkkitehtuuriin. He voivat luoda vaaleita kolmiulotteisia pintoja, tuoda alakattoon pehmeyttä puujäljitelmien muodossa tai korostaa kaistaleita kirkkailla väreillä. Tämän asteinen vapaus suunnittelussa ei kuitenkaan poista tuotteiden toiminnallisuutta. Päinvastoin, sillä Rold12 omaa korkean A2-paloluokituksen, poikkeukselliset akustiset ominaisuudet sekä tilaisuuden parantaa sisäilmaa yhdessä ilmanvaihtojärjestelmän kanssa,” päättää Kuivalainen.

Rold12 on nimetty Roldin metsän mukaan. Tämä erittäin kaunis alue sijaitsee Knauf DANOLINEn tehtaan lähettyvillä Pohjois-Tanskassa. Numero 12 taas viittaa jokaisessa akustiikkalevyssä olevien kaistaleiden määrään.

Tuotteen faktat:

Tyyppi: Kipsistä valmistettu, avattava akustinen alakatto.

Koko: 600 x 600mm

Muotoilu: Rei´itetty kipsilevy, jonka pintapuolelle on liimattu kipsikaistaleita.

Akustiset ominaisuudet: 0.80 – 0.90 άw

Paloluokitus: A2, s1-d0

Kestävyys: 100% kierrätettävä. Jokainen levy sisältää 30% kierrätyskipsiä.

Tutustu tuotteeseen ja tilaa näytekappale: https://knauf.fi/tuotteet/akustiikkatuotteet/danoline/rold12

Lisätietoja:

Tuotepäällikkö

Hanna-Mari Kuivalainen

hanna-mari.kuivalainen@knauf.com

040 3076 418