Knucklebone Oscar juhlii 50-vuotispäiväänsä uudella It’s So Easy -singlellä ja -videolla

– It’s So Easy on vanha rock ’n’ roll obscurity -styke jota olen pitkään dikkaillut. Mahtavaa tehdä oma törkyinen versio tästä. Tyylillisesti It’s So Easy on rouheampaa garageräminää ja Hurriganesin Roadrunner-botnea kuin mitä olen ihan viime vuosina tehnyt. Viimeaikaiset tuotokset on olleet hyvin paljon “bluesimpaa”, gospelia Tuomari Nurmion kanssa, bluesia White Knuckles Triossa, vanhan liiton rokkenrollia Eero Raittisen kanssa jne. Veri kuitenkin vetää jyystörokin pariin! Tää on tietynlainen paluu tai vierailu 2000-luvun alkupuolen ja puolenvälin tunnelmiin, jolloin kierrettiin paljon keski-Euroopassa ja rouhittiin ikenet syyhyten ylitempoista adhd-bluesia hikisissä klubeissa.

It's So Easy -video on iloisen vauhdikas actionpala ja eräänlainen sisarvideo Knucklebone Oscarin aiemmalle Sex Sex And Sun -teokselle. Hurtilla huumorilla höystetyn videon kuvasto naureskelee lempeästi klassiselle rock 'n' roll -tematiikalle ja kliseille – tuloksena on Knucklebonen näköinen hybridi garagerockia, Super Mario Brosia ja Benny Hilliä!