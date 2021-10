Kodin päivää vietetään lauantaina 9.10.

Asuntosäätiön Kotionnellisuus-tutkimuksen mukaan kodilla on keskeinen vaikutus suomalaisten onnellisuuteen. Koti on terveyden ja läheisten rinnalla suomalaisten tärkein onnellisuuden lähde.

– Kodin tärkeys elämässä on kiistaton, mutta onko kotia oikeasti huomattu? Kalenteri on täynnä erilaisia teemapäiviä, mutta maailman tärkeimmältä paikalta, kodilta, on sellainen puuttunut. Koti ansaitsee ehdottomasti oman päivänsä kalenteriin, sanoo Asuntosäätiön viestintä- ja markkinointijohtaja Johanna Otranen.

Kaikkien aikojen ensimmäistä Kodin päivää juhlitaan tulevana lauantaina. Kodin päivää vietetään kotoilemalla tehden juuri niitä tavallisia, mukavia asioita – yhdessä läheisten kanssa tai omasta rauhasta nauttien.

– Kotionnellisuus-tutkimuksemme mukaan lauantai on suomalaisten suosikkipäivä. Lauantaina tyypillisesti vietämme myös eniten aikaa kotona, joten Kodin päivää on luontevaa viettää juuri lauantaina, kertoo Johanna Otranen.

Jatkossa Kodin päivä on vuosittain aina lokakuun toisena lauantaina.

Asuntosäätiö kutsuu kaikki jakamaan Kodin päivän tunnelmia somessa tunnuksella #kodinpäivä.

Asuntosäätiön Kotionnellisuus-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten onnellisuuden lähteitä ja erityisesti kodin merkitystä onnellisuuteen. Kesällä 2021 tehtyyn väestökattavaan tutkimukseen osallistui 1 579 vastaajaa, jotka edustavat 18–69-vuotiaita suomalaisia.

Lisää tutkimustuloksia osoitteessa asuntosaatio.fi/kotionnellisuus