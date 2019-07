Kodin sisustamisen trendit – pelkistettyä linjaa sekä mustaa ja valkoista näkyy Kouvolan asuntomessuilla.

Taloissa näkyvät entistä yksinkertaisempi ja pelkistetympi tyyli sekä mustaan ja valkoiseen painottuva väritys. Tiivi esittelee messuilla uuden Tiivi Black -tuoteperheen.

Kesän 2019 asuntomessut järjestetään 12.7.–11.8. Kouvolassa, jossa Korian vanha kasarmialue muutetaan asuinkäyttöön. Pioneeripuiston messualueella on yli 30 erilaista messukohdetta, joissa monissa lattiaan asti ulottuvat ikkunapinnat ja liukuovet lisäävät valoisuutta ja yhdistävät sisätilat piha-alueeseen.

Messukohteissa näkyvät uudisrakentamisen ja kodin sisustamisen tämän vuoden trendit: yksinkertaisuus, pelkistäminen, valkoinen ja musta. Ikkuna- ja ovivalmistaja Tiivin vastaus rakentajien ja remontoijien vaatimuksiin on aivan uusi Tiivi Black -tuoteperhe. Tiivi Black -malliston avattavien ja kiinteiden ikkunoiden, parvekeovien ja ulko-ovien puu- ja alumiiniosat ovat täysin mustia.

”Mustaa väriä on suosittu aiemminkin, mutta täysin uutta on, että nyt myös painikkeet, tii-visteet, aukipitolaitteet ja ikkunalasien välin osat kuten välilistat ovat mustia. Täysin musta kokonaisuus on erittäin tyylikäs ja sopii yhteen erityisesti sekä tummaksi sävytettyjen että kontrastina hyvin vaaleiden ulkoseinien yhteyteen”, markkinointipäällikkö Mika Kanervo kertoo.

Kaihtimien väriksi Kanervo suosittelee hopeaa.

”Hopean väriset kaihtimet sopivat tyylikkäästi mustiin ikkunoihin ja ne myös vähentävät sekä ikkunoiden että sisätilojen kuumentumista heijastamalla lämpöä”, Kanervo sanoo.

Avattavan Tiivi Black ikkunan lasitus on erinomaisen energiatehokas 2 + 2 -rakenne, jossa sekä ulko- että sisäpuitteessa on kaksinkertainen lämpölasi. Ikkunan äänenvaimennus on huipputasoa, joten se sopii hyvin myös melualueille rakentamiseen.

Tiivi Black -ikkunoihin voi tutustua asuntomessuilla Honkatalojen messutalon (Talo Aito, kohde 3) yhteydessä sijaitsevalla osastolla.