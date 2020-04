Kodin Terran aukioloaikoja laajennetaan ja puutarhan pop up -myymälät saapuvat marketien pihoihin

Kevään saapuminen on saanut pihan ja parvekkeen laittajat liikenteeseen koronasta huolimatta. Kauppa on vilkastunut selvästi Jyväskylän Kodin Terrassa, jossa aukioloaikoja laajennetaan 4.5.2020 alkaen. Kodin Terran puutarhamyymälän lisäksi myös Prismojen Kesäpihat on avattu. Tänä keväänä osa Keskimaan S-marketeista, Saleista ja ABC-liikennemyymälöistä ovat saaneet piha-alueilleen uuden puutarha pop up -myymälän.

Jyväskylän Kodin Terran aukioloaikoja supistettiin koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi maaliskuun lopulla ja samalla myös osa henkilökunnasta lomautettiin. Kevään edetessä piha- ja puutarhakausi on saanut ihmiset liikkeelle ja tarve aukioloaikojen laajentamiselle normaalien aukioloaikojen mukaisiksi on tullut ajankohtaiseksi.

− Ihmiset viettävät nyt paljon aikaa kotona, joten tarpeet kodin ja puutarhan kunnostamiseen ovat selvästi kasvaneet. Me haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman laajoilla aukioloajoilla, joten olemme päättäneet palata takaisin lähes normaaleihin aukioloaikoihin myymälässämme. Lyhensimme poikkeuksellisesti aukioloaikoja ja suljimme arkisin klo 18, mutta asiakkailla on selkeästi tarvetta asioida myös myöhemmin arki-iltoina, joten jatkossa palvelemme klo 20 asti. Laajemmilla aukioloajoilla myös asiakasmäärät tasoittuvat, joten asiointi meillä säilyy turvallisena, toteaa Jyväskylän Kodin Terran terrapäällikkö Noora Nieminen.

− Kaupan piristymisen myötä olemme saaneet kutsua kaikki lomautetut työntekijämme takaisin töihin. Lisäksi olemme saaneet sesonkiin avuksi jo ennen koronakriisin puhkeamista palkatut kesätyöntekijät, Nieminen iloitsee.

Rautakauppatuotteiden ostaminen verkosta on niin ikään lisääntynyt korona-aikana. Asiakkaiden tilatessa tuotteet verkkokaupasta, tuotteet joko noudetaan myymälästä tai toimitetaan asiakkaalle kotiin.



Jyväskylän Kodin Terra palvelee 4.5.2020 alkaen arkisin 7–20, lauantaisin 10–17 ja sunnuntaisin 11–17.



Puutarhan pop up -myymälöitä marketien ja ABC-liikennemyymälöiden pihaan



Jyväskylän Kodin Terran ja Prismojen Kesäpihojen lisäksi osaan Keskimaan S-marketien, Sale-myymälöiden ja ABC-liikennemyymälöiden pihoista on sijoitettu pieniä puutarhan pop up -myymälöitä.

– Ostaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Samalla, kun käy ruokakaupassa voi ostaa myös kesäkukat, mullat, lannoitteet ja vaikkapa oksasakset. Multasäkit voi lastata parkkipaikalla kätevästi suoraan autoon, ja kaikki ostokset maksetaan kerralla kaupan kassalla, kertoo market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Reima Loukkola.

Pop up -myymälöiden valikoimissa on puutarhakaupan perustuotteita. Painotus on kesäkukissa, joiden valikoima päivittyy kauden edetessä. Lisäksi myynnissä on multaa, lannoitteita, kompostikuivikkeita ja puutarhan perustyökaluja.

− Pop-up -myymälöitä on perustettu niihin toimipaikkoihin, joissa on luontaista kysyntää puutarhatuotteille. Toteutukset ja valikoimat vaihtelevat puutarhatuotteiden pop up -myymälälle varatun tilan mukaisesti, Loukkola lisää.





Näissä Keskimaan myymälöissä on puutarhan pop up -myymälät: