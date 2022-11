Kohtauslääkkeiden liiallinen käyttö altistaa migreenin kroonistumiselle

Kohtauslääkkeiden liiallinen käyttö altistaa lääkepäänsärylle ja sen myötä migreenin kroonistumiselle. Krooninen migreeni onkin sairauden vaikein muoto, jossa potilailla on migreenioireita lähes jatkuvasti ja jolloin potilaan voi olla vaikea erottaa, milloin edellinen kohtaus loppuu ja seuraava kohtaus alkaa.

Sahalaitakuvio näkökentässä tyypillistä

Migreenin tyypillisiä oireita ovat päänsärky, pahoinvointi ja aistiyliherkkyys. Noin kolmasosalla migreenipotilaista on kohtausten alussa niin sanottu aura, jonka tyypillisin ilmemenemismuoto on laajeneva sahalaitakuvio näkökentässä.

”Satunnaisesti oireilevan migreenin hoidon kulmakiviä ovat kohtauksille altistavien tekijöiden välttäminen ja tehokas kohtaushoito, kuten tulehduskipulääkkeet tai triptaanit. Aktiivisemman migreenin hoidon perusta sen sijaan on kohtauksille altistavien tekijöiden välttämisen lisäksi estohoito lääkkeillä ja toisaalta migreenin kroonistumiselle altistavien tekijöiden huomioiminen”, neurologian erikoislääkäri Ville Artto HUSista sanoo.

Uusi kohtaus- ja estohoitolääke myynnissä

Migreenin lääkehoidossa on otettu viime vuosina merkittäviä edistysaskeleita sairauden syntymekanismien paremman ymmärryksen myötä. Kalsitoniinigeeniin liittyvän peptidin (CGRP) ajatellaan olevan keskeinen välittäjäaine migreenikohtauksissa. Sen toimintaan vaikuttavia vasta-aineita on menestyksellisesti käytetty jo muutaman vuoden ajan vaikean migreenin estohoitoon.

Ensimmäiset CGRP-antagonistit eli gepantit ovat saaneet myyntiluvan tänä syksynä. Gepantteja voidaan käyttää sekä migreenin kohtaus- että estohoitoon. On mahdollista, että ne ovat turvallisempia kuin nykyiset täsmälääkkeet myös sellaisilla potilailla, joilla on valtimotauti. Lisäksi on mahdollista, että gepantit eivät altista lääkepäänsärylle.



Lisätiedot:

Neurologian erikoislääkäri Ville Artto

ville.artto@hus.fi