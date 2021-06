Kohti hiilidioksidineutraalia sähköntuotantoa: Suur-Savon Sähkö kasvattaa tuulivoimantuotannon kapasiteettia osallistumalla Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n tuulivoimahankkeeseen Närpiössä

Suur-Savon Sähkön osavuosikatsaus 1-4/2021 1.6.2021 15:09:51 EEST | Tiedote

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut alkuvuonna erinomainen. Liiketoiminnan kehitystoimet etenevät suunnitellusti, ja konsernin taloudellinen tulos on palannut nousu-uralle. Vuoden 2021 ensimmäisen kolmanneksen liikevaihto on 76,5 miljoonaa euroa, joka on 37 % edellisvuotta ja 17 % budjetoitua suurempi. Alkuvuoden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 5,9 miljoonaa euroa, eli 3 % budjettia parempi.