Kohti yrityskauppaa Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Merplast Oyj

Tuomariston vakuutti voittayrityksen selkeä ja valmis kasvusuunnitelma, jossa yrityskauppa on hyvin suunniteltu osaksi yrityksen strategiaa ja tiimin osaamista. Kansainvälistyminen on otettu myös hyvin huomioon.

Merplast Oyj:n liiketoiminta keskittyy työpaikkojen ensiapuvälineisiin ja koulutukseen. Ensiapuvälineet ja koulutus ovat monessa massa lain mukaan välttämättömiä työnantajille. Yritys työskentelee tiiviisti asiakkaiden kanssa tavoitteena ennaltaehkäistä ja rajoittaa työtapaturmista aiheutuvia kustannuksia, sekä parantaa jokapäiväistä työturvallisuutta käytännönläheisesti.

Tuomaristo koki, että kunniamainittu CWP Coloured Wood Products Oy on kasvatettu hyvään vaiheeseen ja kasvupotentiaalia on vielä paljon. Yrityskauppa on hiottu valmiiiksi ja se on osa yrityksen strategiaa.

CWP Coloured Wood Products Oy on erikoistunut koivuviilun läpivärjäämiseen ympäristöystävällisin menetelmin. Yritys valmistaa ainutlaatuisella menetelmällä läpivärjättyjä koivuviiluja, teknisiä koivuviiluja sekä laminoituja aihioita. Laminoituja aihioita käytetään pääasiassa urheilu- ja metsästysaseiden tukkimateriaalina. Teknistä viilua käytetään kaluste- ja sisustustuoteteollisuuden pintamateriaalina.

Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Finalistijoukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa Kasvu Open Karnevaalissa. Tapahtuma järjestetään 23.-24.10.2019 Jyväskylässä.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Kasvupolun tuomaristoon kuuluvat Kimmo Hyvärinen (Fennia), Iiro Korander (Nordea), Mika Haavisto (Suomen yrittäjät), Juha Rantanen (Suomen yrityskaupat), Mikko Tolvanen (Fennolaw), Aki Niinistö (Danske Bank) ja Juha Ketola (Finnvera).

Kohti Yrityskauppaa Kasvupolun mahdollistaa valtakunnallinen yhteishanke Omistajanvaihdosfoorumi, jossa haetaan uusia keinoja omistajanvaihdosten edistämiseen. Hankkeen kumppaneina toimivat Työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera, Suomen Yrittäjät, Suomen Yrityskaupat, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrityskummit, Nordea, Danske Bank, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Fennia, Elo, Keskuskauppakamari ja Business Finland. Hankkeen rahoittajien lisäksi kiertueen kumppanina toimii myös asianajotoimisto Fennolaw.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös SwanMedica Oy Kuopiosta, GreenStreet Oy Helsingistä, Verkkoasema Oy ja Fidescon Oy Oulusta, Ruukin Turvallisuuspalvelut Siikajoelta, Keskisen Mylly Oy Vilppulasta, Kaakon Kuntohoito Oy Virolahdesta, KBA Finland Oy Paippisilta ja Emergence Oy Espoosta. Näiden lisäksi 4 yritystä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Kasvupolun lisätiedot

Satu Haka

050 304 8779

satu.haka@roihu.com

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille, joka auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. Sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Vuoden 2019 aikana noin 400 yrityksen kasvusuunnitelmaa sparrataan yli tuhannen asiantuntijan voimin. Vuosi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin lokakuussa 2019, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.

*Kasvun Roihu Oy on Kasvu Open -tapahtumien valtuutettu järjestäjä ja voittoa jakamattoman Kasvu Open Oy:n osakas. Muut osakkaat ovat Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy.