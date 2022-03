Kohvajään osuus ylittänyt teräsjään paksuuden Etelä-Savon järvillä

Alueellisilla havaintopaikoilla (havaintojakso 2004–2022) jäänpaksuudet ovat olleet vuoden aikaan nähden paksumpia vain tammikuussa vuosina 2006 ja 2011. Lumisateiden ja suojasään vaikutuksesta lumisohjosta muodostuneen kohvajään osuus on mittauspaikoilla ylittänyt alkutalvesta syntyneen teräsjään paksuuden. Kohvajään osuus onkin mittauspaikoilla noin puolet kokonaisjäänpaksuudesta. Jäänpaksuudet ovat kasvaneen helmikuussa noin 20 cm, riippuen lumipeitteen paksuudesta eri havaintojärvillä. Valtakunnallisilla havaintopaikoilla jäänpaksuus on hieman suurempi kuin tammikuussa keskimäärin.



Tällä hetkellä jään päällä on vaihteleva kerros lunta ja monilla paikoilla lumen alla myös vettä, mikä hankaloittanee jäällä liikkumista. Jää on havaintopaikoilla kerrostunutta eli kohvajäässä on havaittavissa useita vesikerroksia, joiden paksuus on 6–9 cm. Tämä kannattaa huomioida liikuttaessa jääteiden ulkopuolella mm. moottoriajoneuvoilla. Mittauspaikoilla havaittiin keskimäärin noin 6–16 cm paksu lumikerros. Eri järvien jäänpaksuuksien erot ovat keskimäärin pienempiä kuin aikaisempina vuosina eli järvien jäätyminen tapahtui hyvin samaan aikaan.