Kojamo 50 vuotta: Asumisen suuri murros edessä

Vuonna 1969 Suomi kaupungistui, ja maalta muuttava väestö tarvitsi asuntoja. Perustettiin Kojamo, tuolloin nimeltään Valtakunnallinen vuokratalo-osuuskunta. Yritys rakensi koteja kymmenille tuhansille uusille kaupunkilaisille, joille keskuslämmitys ja sisään juokseva vesi olivat uutta ylellisyyttä. ”Edessämme on nyt samanlainen murros kuin 50 vuotta sitten,” toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

”Nyt asumiskokemuksessa uutta eivät ole jääkaappi, sähköuuni ja juokseva vesi, vaan asumisen palvelullistuminen. Paremmassa kaupunkiasumisessa helppous ja vaivattomuus nousevat uudelle tasolle, kun asuminen kytkeytyy kaupunkirakenteeseen sisältäen paljon muutakin kuin vain asunnon seinät, katon ja lattian varusteineen. Asukas tekee asunnosta kodin ja me haluamme tarjota lisäarvoa mahdollistaen arjen sujuvuutta. Tulevaisuudessa osasta palveluista voidaan maksaa kuukausimaksu ja osasta käytön mukainen kertamaksu niin kuin mistä tahansa palvelusta, kuten Netflixistä”, Nieminen jatkaa.

Kahden miljardin euron investoinnit Suomeen viidessä vuodessa

Suomi kaupungistuu voimalla, ja asuntojen kysyntä kasvukeskuksissa on kova. Kojamo on vastannut haasteeseen investoimalla Lumo-asuntoihin viimeisen viiden vuoden aikana kaksi miljardia euroa. Kojamo on siis yksi eniten investoinneista yhtiöistä Suomessa. Tuore pörssiyhtiö on Suomen suurin kiinteistösijoitusyhtiö sijoituskiinteistöjen käyvällä arvolla mitattuna.

Niemisen mukaan Kojamo haluaa olla uuden asumisen kehittäjä kansainvälisellä tasolla. ”Kehitämme Lumo-konseptista vaihtoehtoa sekä vuokra- että omistusasumista harkitseville. Jo nyt Lumo-kotiin kuuluvat esimerkiksi laajakaista ja sähköinen asumisen asiointikanava sekä yhteiskäyttöautopalvelu. Kasvussa ovat Smartpost-pakettiautomaatit verkko-ostoksille ja kylmälokerot ruokatoimituksille. Koti on elämän keskipiste, ja siksi se on luonteva alusta monille elämää helpottaville palveluille.”

Kojamo on murtanut toimialan myyttejä ja tehnyt asunnon valitsemisen ja vuokraamisen helpoksi ainutlaatuisessa Lumo-verkkokaupassa. Näin yhtiö on vastannut kaupungistumisen, palvelullistumisen ja yhteisöllisyyden trendeihin. Verkkokauppa on asiakkaiden keskuudessa erittäin suosittu, ja ennen kesää näemme verkossa tehtyjen vuokrausten 10 000 sopimuksen rajapyykin ylittämisen.

”Palvelemme asiakkaitamme tarjoamalla parempaa kaupunkiasumista ja innovatiivisia palveluita. Juhlavuoden aikana vauhditamme palvelunkehitystä entisestään tavoitellessamme asumisen parasta asiakaskokemusta. Henkilöstömme halu onnistua ja rohkeus uudistaa näkyvät asukkaillemme arjen helppoutena ja viihtyisinä koteina, toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

Älykkäät ja energiatehokkaat kodit osa Kojamon vastuullisuutta

Tänä päivänä parannamme asumisen viihtyisyyttä Lumo-koteihin tehtävillä älyratkaisuilla. Tekoäly ohjaa 26 000 Lumo-kotimme lämmitystä sääennusteen mukaan. Kojamo otti viime syksynä käyttöön suomalaisen Leanheatin kaukolämmitteisten rakennusten tekoälyratkaisun, joka säätää automaattisesti kiinteistön lämmitystä muun muassa asuntojen todellisen lämpötilan ja sääennusteen perusteella, ehkäisee ylilämmitystä ja auttaa kiinteistön omistajaa tekemään asuntojen välisen tasapainon säätelyn aiempaa tarkemmin. Leanheat-ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla yritysvastuu on kiinteä osa Kojamon toimintaa.

Kaikki Kojamon omat rakennushankkeet ovat lähes nollaenergiataloja (nZeb) vuodesta 2016 alkaen. Lähes nollaenergia-asuntoja on valmistunut 800 ja rakenteilla 1 037. Kojamo rakennuttaa yhteensä osin Euroopan investointipankin rahoittamana noin 3 800 asuntoa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mittavien investointiensa seurauksena tuore pörssiyhtiö on Suomen suurin kiinteistösijoitusyhtiö sijoituskiinteistöjen käyvällä arvolla mitattuna. Taloudeltaan vahva Kojamo parantaa mittavilla investoinneillaan ja palveluillaan edellytyksiä työvoiman liikkumiselle kasvukeskuksiin. Jo alun perin Kojamo perustettiin 29.1.1969 helpottamaan muuttoa työn perässä kaupunkiin. Sitä työtä Kojamo jatkaa suunnaten tulevaisuuden parempaan kaupunkiasumiseen, joka teemoittaa koko juhlavuotta.

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3201