Kokeneen muusikkomiehen rinnalla on pitänyt opetella nousemaan esiin omana itsenään

Kun yksi Suomen tunnustetuimmista sanoittajista, Sinikka Svärd, tarjosi Susanna Pihlajalle tekstiään, hänen ei tarvinnut kauaa pohtia. ”Ihania asioita” kertoo yksinkertaisen elämän arvostamisesta. ”Ei tarvita mitään suurta ja hohdokasta, että on aihetta ihmetellä. Varsinkin näinä aikoina tavallisen arkisen elämän ilot nousevat arvoonsa”, sanoo Pihlaja. Laulu tuntui heti omalta.

Nuorempana haaveet olivat huikentelevaisempia. Pihlajan ensimmäinen keikka oli Tavastialla Neon 2:na nykyään tunnetun, silloisen Bohemia -yhtyeen taustalaulajana. Vielä vajaa kolmikymppisenä Pihlaja osallistui menestyksellisestikin laulukilpailuihin. ”Esiintyjänä olin kuitenkin epävarma.” Sitten tuli äitiys ja tähteyden tavoittelu jäi. Pikkuhiljaa tilalle tuli enenevä keikkailu puolison Kalle Klotzin kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä lähes neljännesvuosisadan, ja heillä on 18-vuotias tytär.

”Keikkailu kenttätyönä on meille enemmän ihmisläheistä, tuttavallista ja lupsakkaa, kuin suurta show´ta”, sanoo Susanna. Singer-songwriter -kulttuuri voi onneksi nykyään melko hyvin. Kallen mielestä riittää kun (jätkä) istuu kitaran kanssa ja pääsee kuulijan sieluun. ”Olen aina ollut niin musalähtöinen, että jos se ei riitä, niin sitten ei voi mitään. Ei auta, että siellä takana tai edessä on liekinheittimet, jos siitä puuttuu kaikki muu.”

Kokeneen muusikkomiehen rinnalla Susannan on pitänyt opetella nousemaan esiin omana itsenään. Ihmiset helposti yhdistävät hänen musiikkinsa Kalleen, jolla jo on historia lauluntekijänä. Pihlaja pohtii, että on saattanut olla sanavalmiin miehensä rinnalla alkuun pieni ja näkymätön. On ollut tilanteita, joissa heidät on esitelty vaikkapa: ”Kalle Klotz ja vaimo”, tai keikkamainokseen on painettu ”Kalle Klotz ja Suski”.

Pihlajan mukaan Kalle on aina ollut keikoilla niin puhelias ja hauska, ettei hänen ole edes tarvinnut sanoa mitään. "Kesti kauan ennen kuin opin, että osaan ja voin jutella keikoilla, ja että ihmiset selvästi tykkäävät siitä.”

”Kun sain toteutettua pitkäaikaisen haaveeni, levyllisen omaa musiikkia, huomasin ettei sitä noteerattu läheskään vastaavasti kuin puolisoni tuotoksia.” Esimerkiksi paikallislehteen tuli pikkujuttu, jossa puhuttiin perheprojektista. ”Tavallaan se musiikin maailma on yhä monissa asioissa enemmän miesten, ja otapa tämä asia puheeksi, niin leimaudut marisijaksi. Kerran hääkeikalla roudattiin bändin miespuolisten jäsenten kanssa. Olin siinä mikkipiuha kädessä, kun kaaso kysyi minulta: ´Ooksä lähteny poikien kanssa keikalle?´ Eli naistenkin suusta näitä kuulee.”

Uudessakaupungissa on tiivis ja aktiivinen muusikkoyhteisö ja hauska henki, josta turha kateus ja kilpailullisuus puuttuvat. Susanna ja Kalle muistelevat parin kesän takaista konsertti-iltaa yli satavuotiaan purjealuksen kannella. Vesi oli 25-asteista, osa yleisöstä ui, ja paikalla oli lähes 130 venettä.

Pihlaja ja Klotz kokevat tilanteensa sikäli ihanteelliseksi, että heillä on paljon keikkaa, he saavat tehdä omaa juttuaan eikä kukaan ole sanelemassa. Suomalaisen musiikin tilanteessa pariskuntaa mietityttää se, miten paljon on hyviä lauluja ja lauluntekijöitä, jotka eivät tule kuulluiksi.

Kun uutta sinkkua tehtiin, Pihlaja ja Klotz etsivät Open Creative Housen Label Servicen kaltaista palvelua. Se löytyi sattumalta, Sinikka Svärdin kautta.

Open Creative House on luovien alojen keskittymä, joka osaltaan rakentaa tekijöiden verkostoa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla muun muassa työskentelytiloja ja tapahtumia. Espoon Keilaniemessä sijaitseva tila tarjoaa koko vuoden ajan monipuolista ohjelmaa sekä rakenteellisia ratkaisuja yksittäisten toimijoiden ja luovan alan aseman parantamiseksi.

Uusi single suoratoistopalveluissa 14.4.2023