Koko finanssitoimialalle työehtosopimukset – vakuutusalalle myös yleisen linjan mukainen ratkaisu

Olisiko eurooppalainen sääntely auttanut yhdysvaltalaista Silicon Valley Bankia? 17.3.2023 10:09:08 EET | Tiedote

Finanssikriisin jälkeen pankkien sääntelyä on Euroopassa lisätty lähes tukahduttavalla tahdilla. Tavoitteet ovat sinänsä olleet perusteltuja, ja paljon hyvääkin on saatu aikaiseksi. EU-pankkien varautuminen kriiseihin nousi ajankohtaiseksi kysymykseksi perjantaina 10.3.2023, kun yhdysvaltalainen Silicon Valley Bank (SVB) ajautui vaikeuksiin ja viranomaiset ottivat sen haltuun. Yksittäisten pankkien ongelmiin on varauduttu Euroopassa monin eri tavoin. Tässä kirjoituksessa käydään läpi, miten ja miksi SVB:n tapaus ei osoittanut varsinaisia puutteita tai aukkoja eurooppalaisessa sääntelyssä. Kirjoittaja Olli Salmi työskentelee Finanssiala ry:ssä johtavana lakimiehenä, vastuualueinaan mm. pankkien vakavaraisuus ja kriisinratkaisu. Salmi on median käytettävissä haastatteluihin tai asiantuntija-analyyseihin. Lisäksi mediaa pankkisääntelyaiheissa palvelevat johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila ja asiantuntija Jussi Kettunen.