”Koko Suomi voi hyötyä tästä esimerkistä” – Elina Valtonen hehkuttaa Mimmit koodaa Pohjois-Karjala -hanketta

Suomi on saanut uuden tehokkaan tavan levittää elintärkeää digiosaamista koko maahan. Mimmit koodaa -ohjelma on aloittanut Pohjois-Karjalassa mittavan hankkeen, jossa naisia kannustetaan EU:n rahoituksella. ”Pohjois-Karjalassa on naisten kasvavalle osaamiselle valtava tilaus, kuten kaikkialla Suomessa”, toteaa Mimmit koodaa -vetäjä Milja Köpsi. Teknologian ja talouden huippuosaaja, kansanedustaja Elina Valtonen pitää Ohjelmisto- ja e-business ry:n johtamaa ohjelmaa Suomelle suurena mahdollisuutena.

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 30.7.2021 klo 00.01

Mimmit koodaa -ohjelma on tempaissut ohjelmistoalan imuun jo 7000 naista. Vain kolmessa vuodessa tyhjästä suureksi muutosvoimaksi kasvanut ohjelma kehittyy kansallisesti koko ajan entistä tärkeämpään rooliin. Uusi EU-rahoitteinen hanke Pohjois-Karjalassa kumpuaa yhtä lailla innostuksesta kuin kovasta työstä, jolla tähdätään suuren kansallisen muutoksen vipuvarreksi. Mimmit koodaa -vetäjä Milja Köpsi pitää yhtälöä yksinkertaisena ja juuri siksi niin toimivana.

”Mimmit koodaa on kolmessa vuodessa rakentanut rautaisen osaamisen, miten naiset saadaan mukaan, miten yritykset saadaan mukaan ja koko yhtälö rullaamaan niin, että tulosta tulee. Me saatamme yhteen uuden osaamisen kysynnän ja tarjonnan. EU on nostanut meidät jo eurooppalaiseen benchmark-asemaan naisten tuomisessa ohjelmistojen maailmaan, ja siitä nyt saamamme EU-rahoitus tietysti myös kertoo”, kuvailee Köpsi uutta asetelmaa.

Köpsi katsoo hanketta vielä paljon Pohjois-Karjalaa laajemmin.

”Olemme nyt saaneet tuoda osaamisemme ja Mimmit koodaa -konseptin Pohjois-Karjalaan, ja vastaanotto on ollut ensivalmisteluista alkaen loistavaa. Pohjois-Karjalassa on naisten kasvavalle osaamiselle valtava tilaus, kuten kaikkialla Suomessa. Se mikä toimii Pohjois-Karjalassa, voi mainiosti toimia missä tahansa Suomessa. EU on jo avannut portit rahoitukseen omalta osaltaan, nyt kannattaa siis aktivoitua kaikkialla Suomessa”, kehottaa Köpsi.

Suomalaisen politiikan, talouden ja teknologian parhaisiin osaajiin lukeutuva Elina Valtonen piirtää mahdollisuuksien janan Pohjois-Karjalasta koko maan talouskasvuun ja menestykseen.

”Tulevaisuuden talouskasvu syntyy tuottavuudesta: tehdään älykkäämmin, räätälöidymmin ja resurssitehokkaammin uutta ja vanhaa. Monimuotoiset digikyvyt ja koodaustaito mahdollistavat mullistuksia niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Pohjois-Karjala voi olla vaikuttava domino kansallisen ja kansainvälisen menestyksen ketjussa. Koko Suomi voi hyötyä tästä esimerkistä”, visioi Valtonen.

Kansallinen ratkaisu, kansainvälinen vetovoima

Mimmit koodaa -ohjelmaa johtava Ohjelmisto- ja e-business ry pitää Valtosen analyysia oikeana. Toimitusjohtaja Rasmus Roiha muistuttaa Suomea riivaavasta vakavasta osaajapulasta, johon ohjelmistoalalla pahasti aliedustettuina olevat naiset ovat elintärkeä ratkaisu.

”Mielestäni on erittäin perusteltua puhua kansallista kokoluokkaa olevasta päänavauksesta. Pohjois-Karjala tarjoaa esimerkin kaikkialle Suomeen siitä, miten EU-rahoitus avaa portit naisten koodaamiselle hienolla alueellisella yhteistyöllä. Kun ohjelmistoalalla on välitön tarve reippaasti yli 10 000 digiosaajalle, niin tämänhän pitäisi olla ihan itsestään selvä resepti koko Suomeen”, perustelee Roiha.

”Mimmit koodaa -ohjelman EU:lta saama asema ja rahoitus alleviivaavat myös ohjelman kansainvälistä merkitystä. Kun koko Euroopassa nyt kiinnostaa, miten Suomessa on osattu rakentaa tällainen väylä naisten osaamisen laajentamiseen niin Pohjois-Karjalassa kuin missä tahansa muuallakin maassa, niin ei meillä pitäisi olla kansallisesti varaa jättää poikkeuksellisen hyvin toimivaa reseptiä käyttämättä”, lähettää Roiha terveisiä ympäri maata.

Mahdollisuuksien aarreaitta

Monipuolisen uran myös ohjelmistoyrittäjänä ja sijoittajana tehnyt Elina Valtonen kannustaa niin naisia, yrityksiä kuin alueellisia organisaatioitakin tarttumaan Mimmit koodaa -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin. Valtonen näkee koodaamiseen mahdollisuuksien aarreaittana.

”Koodaamalla voi muuttaa maailmaa – ilman että itse joutuu muuttamaan yhtään mihinkään. Koodaaminen sujuu yhtä lailla Pohjois-Karjalassa kuin kaikkialla muuallakin Suomessa, työpaikkoja voi mainiosti syntyä siis myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ohjelmointi on ongelmanratkaisua, jota voi halutessaan tehdä loppuelämänsä. Aina oppii uutta ja mahdollisuuksia on rajattomasti!”, kannustaa Valtonen.

Monille naisille Mimmit koodaa on myös ratkaisevan tärkeä mahdollisuus henkilökohtaiseen muutokseen ja kokonaan uusien polkujen löytämiseen. Valtonen antaa tälle täyden tukensa.

”Minulle on aivan ratkaisevan tärkeää, että ihmiset saavat itse määrittää oman tiensä. Ei saa olla merkitystä, millaisista lähtökohdista ihminen tulee tai mikä on hänen sukupuolensa. Siksi Mimmit koodaa on minulle myös henkilökohtaisesti tärkeä muutosvoima Suomessa – naiset määrittävät itse tiensä uudelleen ilman, että keneltäkään tarvitsee lupia kysellä.”

Lisätiedot:

Milja Köpsi, #mimmitkoodaa-ohjelma, vetäjä, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Rasmus Roiha, Ohjelmisto ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi