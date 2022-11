Kokoomuksen eduskuntaryhmältä lakialoite T&K-verovähennyksestä

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt lakialoitteen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäverovähennyksen käyttöönotosta. Hallitus on tänään ilmoittanut vetävänsä vastaavan sisältöisen hankkeen pois loppuvaalikauden lainsäädäntösuunnitelmasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan lakialoitteen tarkoituksena on pelastaa yleisesti kannatettu hanke.

“On todella harmillista, että hallitus on perunut loppuvaalikauden kaupankäynnissä näin yleisesti kannatetun hankkeen. TKI-panostusten lisäämisestä vallitsee laaja yhteisymmärrys eduskuntapuolueiden kesken. Käytännön politiikassa tahtotila ei kuitenkaan näy. Hallitus päästää T&K-panokset laskuun budjetissa ja peruu nyt ainoan T&K:ta tukevan keinon ensi vuodelta. Kutsun kaikki kansanedustajat mukaan korjaamaan hallituksen virheen”, Mykkänen sanoo.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäverovähennys on vertailumaissa laajasti käytössä. Suomessa sen käyttöönotosta sopi parlamentaarinen TKI-työryhmä ja hallituspuolueet päättivät sen käyttöönotosta kevään 2022 kehysriihessä. Verovähennyksen käyttöönotto on huomioitu myös vuodelle 2023 annetussa talousarviossa.

“Kaikki ovat olleet yhtä mieltä siitä, ettei TKI-panostusten määrä nouse pelkillä julkisilla investoinneilla, vaan mukaan tarvitaan myös yksityisiä panostuksia. Tämä veroporkkana oli se tapa, jolla näihin investointeihin olisimme kannustaneet. Esityksestä luopuminen on suuri pettymys myös yrityksille, jotka ovat olettaneet vähennyksen olevan heillä ensi vuonna käytössä”, Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen jättämä lakialoite muistuttaa pitkälti hallituksen esitysluonnosta. Aloitteessa on tehty vain pienehköjä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen nähden. Lakialoitteessa on luovuttu T&K-menojen kasvuun perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä, sekä konsernikohtaisesta maksimista.

“Jättämämme aloite nojaa laadukkaaseen virkamiesvalmisteluun ja mahtuu ensi vuoden budjettiin. Tekemämme muutokset olemme tehneet, koska nämä elementit sopivat huonosti Suomen verojärjestelmään ja altistavat ongelmalliselle verosuunnittelulle”, Mykkänen sanoo.