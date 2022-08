Kokoomuksen Grahn-Laasonen: budjettiriihestä kaivataan kasvua kiihdyttäviä päätöksiä

Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen kannustaa hallitusta tekemään keskiviikkona alkavassa budjettiriihessä uusia päätöksiä talouskasvun vauhdittamiseksi. Grahn-Laasonen muistuttaa, että eri ennusteiden mukaan Suomen talouden potentiaalin kasvu jää pahasti jälkeen läheisistä verrokkimaista.

“Hallitus on rakentanut talouspolitiikkansa linjan pitkälti olettaen, että talouden kasvu kuittaa lisävelkaantumisen. Nyt kuitenkin keskipitkän aikavälin näkymät eri ennustelaitoksilla ovat hyvinkin heikot. Hallitukselta odotetaan rakenteellisia uudistuksia, jotka todella kirittävät taloutta kasvu-uralle”, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan keskeiset vaadittavat päätökset liittyvät yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Jo tunnistettuja pullonkauloja pitäisi purkaa mahdollisimman nopeasti.

”Investointien luvitusta tulee nopeuttaa. Lisäksi on purettava työllistämisen esteitä ja tehtävä työn tarjontaa lisääviä uudistuksia. Osaajapula on niin akuutti, että kansainvälisen rekrytoinnin ja työperäisen maahanmuuton prosessit on vihdoin saatava toimimaan”, Grahn-Laasonen listaa.

Grahn-Laasosen mukaan jo sovitut toimenpiteet osaamistason nostamisesta ja panostuksista tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat tarpeellisia. Hän kuitenkin muistuttaa, että vaikutus tulee hitaasti.

“Meidän on kannustettava kotimaisia yrityksiä kasvuun ja saatava lisää ulkomaisia investointeja Suomeen nyt”, Grahn-Laasonen sanoo.

“Hallitus ei ole tehnyt juuri mitään yritysten toimintaympäristöä parantavia uudistuksia kautensa aikana. Monessa suhteessa suunta on ollut jopa täysin väärä. Nyt pitäisi luoda uskoa tulevaan kasvuun ja ottaa näkyviä askeleita investointien vauhdittamiseksi ja julkisen talouden kuntoon laittamiseksi, jotta yrityksissä on uskoa luoda uutta ja työllistää”, Grahn-Laasonen päättää.