Kokoomuksen Grahn-Laasonen: Suomi tarvitsee uskottavan suunnitelman velkaantumisen taittamiseksi

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on huolissaan Suomen valtiontalouden velkaantumiskehityksestä ja siitä aiheutuneesta taloudellisen kriisinsietokyvyn heikentymisestä. Grahn-Laasosen mukaan julkisen talouden heikko tila on pian uhka hyvinvointipalveluiden rahoitukselle. Talousvaliokunta antoi tänään lausuntonsa julkisen talouden suunnitelmasta.



“Julkinen talous on viimeisten vuosien aikana joutunut kovan paineen alle koronan aiheuttaman terveyskriisin ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Kokoomus on tukenut näihin kriiseihin liittyviä välttämättömiä lisäpanostuksia muun muassa terveyden suojelemiseen ja puolustuskyvyn vahvistamiseen. Hallitus on kuitenkin kasvattanut julkisia menoja myös muuten kuin kriiseihin kytkeytyvistä syistä ja laiminlyönyt julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä huolehtimisen”, Grahn-Laasonen sanoo.



Kokoomus on huolissaan hallituksen tekemien menolisäysten aiheuttamasta rajusta velkaantumisesta. Julkinen talous oli kroonisesti alijäämäinen jo vaalikauden alussa ennen pandemiaa tai sotaa.

”Rakenteellisia uudistuksia ei ole tehty, vaan hallitus on hoitanut jokaisen vastaantulevan ongelman uudella velalla. Suomi tarvitseekin uudistusohjelman ja uskottavan suunnitelman velkaantumisen taittamiseksi”, Grahn-Laasonen sanoo.



Julkisen talouden suunnitelman mukaan valtio ottaa lähes seitsemän miljardia euroa velkaa vielä vuonna 2026. Kohoava korkotaso voi kasvattaa velanoton tarvetta entisestään. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen arvion mukaan tällä hallituskaudella on tehty velkaantumista lisääviä päätöksiä 30 miljardin euron edestä. Tästä yli kymmenen miljardia ei ole liittynyt koronakriisiin tai turvallisuuteen.

”Kasvava velka lisää julkisen talouden riskejä ja heikentää yhteiskunnan kriisinkestokykyä. Seuraavalle hallitukselle tulee raskas työ saattaa talous kestävälle uralle ja puuttua rakenteellisiin ongelmiin, joita karkuun emme pääse”, Grahn-Laasonen sanoo.

Talousvaliokunnan lausunto ja kokoomuksen talousvaliokuntaryhmän eriävä mielipide löytyvät eduskunnan verkkosivuilta.