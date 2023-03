Kokoomuksen Häkkänen tyrmää SDP:n veronkorotusohjelman

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen tyrmää pääministeripuolue SDP:n talouspoliittisen ohjelman veronkorotuslinjan.

“Suomi tarvitsee työntekoa ja talouskasvua, ei velkaa ja veronkorotuksia. SDP:n esittämä miljardien veronkorotusohjelma olisi suurta myrkkyä talouskasvulle ja työllisyydelle, joiden varaan puolue on laskenut koko talouspoliittisen linjansa. SDP:n linja on sisäisesti ritiriitainen”, Häkkänen sanoo.

“Ei ole olemassa sellaisia veronkorotuksia, jotka eivät osuisi suomalaisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrityksiin. On suomalaisten sumuttamista väittää muuta. Veronkorotusten tie on kylmä tie. Miljardiluokan veronkorotukset suomalaisille yrityksille johtaisivat väistämättä työpaikkojen menettämiseen. Yrittäjyyden kannusteita tulee parantaa, eikä heikentää”, Häkkänen sanoo.

Häkkänen toivoo SDP:ltä paluuta pääministeri Paavo Lipposen aikaan. Häkkäsen mukaan puolue näki tuolloin vastuullisen taloudenpidon, työnteon ja työn verotuksen keventämisen arvon.

“Kun lukee Lipposen SDP:n vaaliohjelmia vuosilta 1995, 1999 ja 2003, ei SDP:tä tunnista samaksi puolueeksi. Lipposen kaudella SDP puolusti palkansaajaa ja kannatti työn verotuksen keventämistä julkisen talouden tasapainottamisen rinnalla. Tuolloin puolue julisti isoon ääneen, että vain työtä tekemällä pelastetaan hyvinvointiyhteiskunta”, Häkkänen sanoo.

“Nyt SDP flirttailee velkaantumisen jatkamisella, miljardiluokan veronkorotuksilla ja downshiftauksella eli työnteon vähentämisellä. SDP:n puheenjohtajina Lipponen ja Marin ovat kuin yö ja päivä”, Häkkänen sanoo.

“Edeltävät sukupolvet ovat työllään rakentaneet Suomesta sivistyneen, hyvinvoivan ja vauraan yhteiskunnan. Meillä on velvollisuus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsillemme ja heidän lapsilleen. Nyt on oikea aika työnteon kunnianpalautukselle”, Häkkänen sanoo.