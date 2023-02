Kokoomuksen Heinonen ja Kopra: Jalkaväkimiinat olisivat tehokas puolustuksellinen ase Suomelle

Kokoomuksen kansanedustajat ja puolustusvaliokunnan jäsenet Timo Heinonen ja Jukka Kopra toteavat, että kokoomuksen puoluekokouspäätös vuodelta 2014 Suomen eroamiseksi Ottawan sopimuksesta on voimassa.

"Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut Suomen turvallisuusympäristöä pitkäkestoisesti. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävä on ehkäistä maamme joutuminen kriisitilanteisiin ja sotilaallisten toimien kohteeksi. Uskottavan puolustuskyvyn on kehityttävä ja vastattava uusiin turvallisuushaasteisiin. Jalkaväkimiinojen sallimisella olisi ehdoton mahdollista hyökkääjää psykologisesti hidastava vaikutus", Heinonen sanoo.

Suomen valmiusvarastoissa on merkittävä määrä panssarimiinoja ja muuta suluttamiseen käytettävää suorituskykyä. Jalkaväkimiinoista luopumisen yhteydessä menetettyä suorituskykyä on korvattu var­sin monipuolisesti.

"Puolustusvaliokunta toteaa lausunnossaan olevan selvää, ettei mikään uusi järjestelmä voi kokonaan korvata jalka­väkimiinoilla aikaan saatavaa miinakauhua. Suomen aluepuolustus ja puolustusvoimien aluejoukot on kyettävä vahvistamaan yllätyksellisten kriisien ja konfliktien varalle jo rauhan aikana", Kopra sanoo.

Maailma muuttuu yhä epävakaammaksi ja Suomi sijaitsee geostrategisesti merkittävällä alueella, johon kansainväliset jännitteet heijastuvat.

"Merkkejä jännitteiden katoamisesta ei ole näköpiirissä. Tulee muistaa, että Suomea puolustaa aina lopun viimein Suomi itse. Puolustusvoimien rakenteessa tulisi ottaa huomioon seikat, joilla Suomen maanpuolustuskyky kyetään turvaamaan sekä itsenäisesti että tulevaisuudessa yhdessä puolustusliitto Natossa", Heinonen sanoo.