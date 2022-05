Kokoomuksen ja Ruotsin moderaattien Nato-työryhmä kokoontui Helsingissä

Kokoukseen osallistuvat Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Hans Wallmark, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Pål Jonson ja moderaattien ulkopolitiikan neuvonantaja Diana Janse sekä kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja kansanedustaja Wille Rydman.

“Suomen ja Ruotsin kuuluminen Natoon ei poissulje pohjoismaista ja eurooppalaista puolustusyhteistyötä, vaan luo mahdollisuuksia yhteistyön syventämiselle. Pohjoismaiden ja Baltian kuuluminen samaan puolustusliittoon antaa erinomaiset edellytykset Itämeren alueen vakautta ja turvallisuutta vahvistavalle yhteistyölle”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

“Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta ja yhteistä pidäkettä. Maidemme välinen tiivis puolustusyhteistyö tulee nyt koko liittokunnan käyttöön. Toivomme, että jäsenyysprosessi etenisi mahdollisimman nopeasti Naton sisällä”, Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaa johtava Elina Valtonen sanoo.

“Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia pohjoismaisen yhteistyön syventämiselle. Kun jatkossa kaikki Pohjoismaat kuuluvat samaan liittokuntaan, mahdollistuu sekä aiempaa syvempi yhteinen puolustussuunnittelu että turvallisuuspoliittinen yhteistoiminta”, Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston jäsen Wille Rydman sanoo.

"We are pleased that this close Swedish-Finnish dialogue and cooperation between our two parties continues also after the formal applications have been handed in by our respective govermnments. We go into this hand in hand, and there continue to be issues to discuss", Ruotsin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Pål Jonson sanoo.

"The Nato application process, and our future Nato-memberships, are starting points, not endpoints. Therefore we are eager to also share ideas on how Sweden and Finland, jointly in the alliance, can contribute to enhancing secury for the entire alliance in the best possible ways", Ruotsin ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Hans Wallmark sanoo.

"Our parties see eye to eye on a Nato, and are pleased that we do this together, hand and hand. We are adament to play the most contructive role possible thorughout this process", moderaattien ulkopoliittinen neuvonantaja Diana Janse sanoo.