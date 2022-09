Kokoomuksen Keto-Huovinen: Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naiselle

Kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen (kok.) mukaan fyysisen koskemattomuuden loukkaamattomuus ei toteudu Suomessa täysimääräisesti. Keto-Huovinen vaatii väkivaltarikosten rangaistusten kiristämistä, uhrien suojelun vahvistamista ja turvakotipaikkojen määrän lisäämistä. Keto-Huovisen mukaan lähisuhdeväkivaltaa ei pitäisi koskaan sovitella.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe tasa-arvopoliittisen selonteon lähetekeskustelussa 14.9.2022 (kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen)

Arvoisa puhemies,

Vapaus on yhteiskuntamme peruspilari. Kokoomuksen periaateohjelmassa todetaan; vapauden ytimen muodostaa täysivaltainen yksilön itsemääräämisoikeus. Sen tulisi kuulua jokaiselle taustaan katsomatta ja kulkea käsi kädessä fyysisen loukkaamattomuuden kanssa läpi koko elämän.

Arvoisa puhemies,

Tasa-arvo ei ole valmis, eikä se itsestään valmistukaan. Työtä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan edelleen, ja sitä on tehtävä myös saavutettujen edistysaskeleiden säilyttämiseksi.

Tasa-arvovaltuutettu luovutti keväällä eduskunnalle kertomuksensa tasa-arvon tilasta Suomessa. Siinä varoitetaan ajattelemasta, että olemme jo ”tasa-arvon mallimaa”, sillä tällaiseen ajatukseen tuudittautuminen on pahimmillaan este tasa-arvon kehittämiselle.

Tasa-arvovaltuutettu muistutti myös liikkeistä, jotka pyrkivät heikentämään sukupuolten tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta. Naisjärjestöt ovat esittäneet huolen paitsi sukupuolten tasa-arvon kyseenalaistamisesta, myös laajemmasta uhasta, jonka nämä liikkeet asettavat ihmisoikeuksille, demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle.

Arvoisa puhemies,

Naisten ja tyttöjen oikeuksien lisääntyvä vastustaminen on huolestuttava maailmanlaajuinen ilmiö. Viime vuosina useita rajoituspyrkimyksiä on kohdistunut itsemääräämisoikeuden kannalta keskeisiin seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin, kuten Yhdysvaltojen aborttioikeuden rajoitukset osoittavat.

Oikeus turvalliseen aborttiin on Suomessa perustavanlaatuinen ja vakiintunut ihmisoikeus, jonka haluamme säilyvän sellaisena myös tulevaisuudessa. Kokoomus kannattaa Oma Tahto -kansalaisaloitteen mukaisia muutoksia aborttilakiin.

Arvoisa puhemies,

Tilastojen mukaan Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naiselle. Tämä kansallinen häpeä todistaa, että fyysisen koskemattomuuden loukkaamattomuus ei toteudu Suomessa täysimääräisesti. Kysynkin, miten tämä on mahdollista maassa, jonka on ajateltu olevan tasa-arvon edelläkävijä?

Naisten kokemassa väkivallassa tekijä on lähes aina nykyinen tai entinen kumppani. Naisvangeista jopa 70 prosenttia on jossain elämänsä vaiheessa joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi. Lähisuhdeväkivallan ja naisvankiemme välillä vallitsee kohtalon yhteys, sillä naisten yleisin päärikos on väkivaltarikos. Noidankehää kuvastavat hyvin sanat nainen ja leipäveitsi.

Väkivalta synnyttää väkivaltaa ja siksi ensiarvoiseen asemaan on nostettava ennaltaehkäisy. Lähisuhdeväkivalta tulee voida kitkeä kokonaan naisten elämästä. Väkivaltarikosten rangaistuksia on kiristettävä, uhrien pääsyä suojeluun vahvistettava ja turvakotipaikkojen määrää lisättävä eikä lähisuhdeväkivaltaa tule koskaan sovitella.

Arvoisa puhemies,

Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista, kuten Venäjän hirvittävät teot Ukrainassa osoittavat.

Jokaiselle kuuluvaa itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta vahvistettiin seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksella. Keskeinen uudistus oli raiskausta ja muita seksuaalirikoksia koskevien säännösten muuttaminen suostumusperusteiseksi, mikä edistää naisten ja tyttöjen oikeuksien täyttymistä. Rangaistusasteikot jäivät kuitenkin edelleen puutteellisiksi.

Seksuaalirikokset loukkaavat intiimeintä osaa ihmisen koskemattomuudesta ja itsemääräämisoikeutta tavalla, joka voi jättää uhriin koko elämän mittaisen arven. Naisten ja lasten suojelemiseksi sekä muiden ihmisoikeusvelvoitteiden täyttämiseksi olisi kokonaisuudistus tullut viedä vielä pidemmälle kuten oppositioryhmien vastalauseessa esitimme.

Arvoisa puhemies,

Naisen elämää leimaa hoivavastuun kantaminen niin lastenhoidossa, läheistensä hoidossa kuin ammatillisissakin valinnoissa. Naiset käyttävät yhä moninkertaisesti enemmän perhevapaita verrattuna miehiin, mikä ylläpitää naisten heikompaa asemaa työmarkkinoilla.

Valitettavasti perhevapaauudistuksella tavoitellut tasa-arvovaikutukset uhkaavat vesittyä, sillä hallituksen esittämästä mallista puuttuivat konkreettiset ratkaisut siitä, miten isiä kannustetaan käyttämään vapaita. Naisten syrjiminen työmarkkinoilla uhkaa jatkua, eikä hallituksen esitys puuttunut siihen, että naisten työllisyys on ollut vuosia Pohjoismaiden heikoimpia.

Suomessa koulutuksen ja ammattien sukupuolittuneisuus elää edelleen vahvana. Huolta on kannettava erityisesti pojista, sillä pelkän peruskoulun varaan jäävistä suurempi osuus on miehiä kuin naisia. Puutteellisilla perustaidoilla on merkittävää vaikutusta jatkokouluttautumiseen, myöhempään työllistymiseen ja sitä myötä koko elämään.

Arvoisa puhemies,

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Tasa-arvon toteutuminen edellyttää asenteiden, ennakkoluulojen ja kulttuurin muutosta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa rakentaa Suomea maana, jossa jokainen voi elää turvallisesti ja rauhassa, omana itsenään, ilman syrjintää ja pelkoa. Tällaisen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän yhteiskunnan eteen teemme jatkossakin töitä.