Kokoomuksen Kopra ja Autto: Hallituksen esittämää YEL-uudistusta ei voi hyväksyä esitetyssä muodossa

Jukka Kopran ja Heikki Autton mukaan hallituksen YEL-uudistuksella olisi haitalliset vaikutukset yrittäjien arkeen. Kopran ja Autton mukaan Kokoomus on sitoutunut korjaamaan uudistuksen ongelmat, jos vasemmistohallitus runnoo puutteelliset lakimuutokset eduskunnasta läpi vielä tämän vaalikauden aikana.

”Uudistuksen ajoitus osoittaa hallitukselta todella huonoa harkintaa. Yrittäjiä on kurmuutettu koronarajoituksilla ja nyt hallitus esittää eläkemaksujen korotuksia tulemaan voimaan talouskehityksen suunnatessa alaspäin. YEL-järjestelmää on uudistettava, mutta on käsittämätöntä paisuttaa yritysten kustannuksia tavalla, joka pahimmillaan johtaa yritystoiminnan loppumiseen”, Kopra sanoo.

Kopra ja Autto painottavat, että sosiaali- ja eläketurva kuuluvat myös yrittäjille. Heidän mielestään YEL-uuditus on tehtävä oikeudenmukaisesti. He vaativat hallitusta kuuntelemaan yrittäjien huolia.

“Paras turva vanhuuden toimeentuloksi ja sairauden varalle ovat menestyvä yritystoiminta ja vakaat olosuhteet yrittää. Hallituksen yritysvastaisesta asenteesta kertoo paljon se, että edes normaaliin lainvalmisteluun kuuluvaa kunnollista lausuntokierrosta ei ole järjestetty. Hallitusta ei tunnu kiinnostavan mitä mieltä yrittäjät ja muut sidosryhmät asiasta ovat”, Autto sanoo.

Autton ja Kopran mukaan esitys osoittaa hallitukselta ymmärryksen puutetta siitä, kuinka moninaista yrittäjyys on.

”Kaavamaisesti sovellettuna valtakunnallinen mediaanipalkka YEL-maksun perusteena kohtelee yrittäjiä epäoikeudenmukaisesti sekä alueellisesti että toimialakohtaisesti. Toimialan sisälläkin tuottavuus- ja palkkahajonta on usein erittäin suurta. Yrittäjiä on mahdotonta puristaa samaan muottiin yksinyrittäjästä suuriin yrityksiin kaikkialla Suomessa”, Kopra huomauttaa.

Kopran ja Autton mukaan eläkemaksun määräytymisessä yrittäjä on lopulta paras asiantuntija arvioimaan oman työpanoksen määrän ja laadun. Kansanedustajien mukaan eduskunnassa tulee varmistaa, että yrittäjän näkemyksellä tulee olemaan todellista panoarvoa työtulon määrittämisessä.

"Jos hallitus väkisin runnoo esityksen sellaisenaan läpi, seuraavan hallituksen on korjatava lakia,” Autto toteaa.

Kopra ja Autto esittävät, että YEL-järjestelmää kehitettäisiin laajemmin pistemäisen ja heikosti valmistellun purukumipaikkauksen sijaan.

”Yrittäjien sosiaaliturvan rakentamisen tulee pohjata vahvaan ymmärrykseen yritystoiminnasta sekä laajaan sidosryhmien osallistamiseen. Näin toimittiin vielä viime vaalikaudella. Laajemmassa valmistelussa tulisi arvioida myös YEL-järjestelmän rahastointimahdollisuutta”, Kopra päättää.