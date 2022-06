Kokoomuksen Kopra: Naton arktisen sodankäynnin osaamisen ja koulutuksen keskusta harkittava perustettavaksi Suomeen

Kopra on parhaillaan puolustusvaliokunnan vierailulla Sodankylässä ja Rovaniemellä. Valiokunta vieraili ensin Sodankylässä, jossa se tutustui Jääkäriprikaatin harjoitustoimintaan ja varuskuntaan. Toisena päivänä valiokunta vieraili Rovaniemellä, jossa se perehtyi Lapin lennoston ajankohtaisiin asioihin ja pääjohtokeskuksen toimintaan.



”Lähestyvän Nato-jäsenyyden myötä Suomessa on pohdittava keinoja Pohjois-Euroopan yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi ja tällöin meidän maantieteellinen asemamme sekä sitä kautta erikoisosaamisemme nousevat myös esille”, Kopra sanoo.



Esimerkiksi Sodankylän jääkäriprikaatissa on pitkä perinne kansainvälisesti kiinnostavista talvisodankäynnin peruskursseista. Osallistujia on perinteisesti tullut muun muassa Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta.



”Suomessa on vankkaa kokemusta kylmien olosuhteiden sodankäynnistä, joka on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta jo vuosikymmenten ajan. Käsitys Suomen huippuosaamisesta on vain vahvistunut nyt tehdyn tarkastuskäynnin aikana. Siksi meidän tulisi vakavasti harkita sitä, että Lappiin perustettaisiin Naton arktisen sodankäynnin osaamisen ja koulutuksen keskus. Tämä olisi konkreettinen aloite, jolla voisimme tarjota lisäarvoa sekä Suomen että liittokunnan puolustukselle”, Kopra toteaa.