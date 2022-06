Kokoomuksen Laiho: Hei Schoolsin valtionavustuksen käytöstä on käynnistettävä selvitys

YLE:n ajankohtaisohjelma MOT:n mukaan valtion tukirahaa saava Hei Schools -koulutusvientiyritys on laiminlyönyt työntekijöiden sairasvakuutukset, palkanmaksun ja ohjeistanut Euroopan ulkopuolelle lähteviä opettajia hakemaan työntekoon vääränlaista, omiin tarkoitusperiinsä sopivaa viisumia.

”On erittäin vastuutonta lähettää suomalaisia opetusalan ammattilaisia puutteellisiin olosuhteisiin ilman vakuutuksia ja asianmukaisia työlupia. Väärä ja puutteellinen viisumi on kohdemaassa laiton ja työntekijät voivat joutua hengenvaaraan terveytensä osalta ja heidän oikeusturva voi olla uhattuna puutteellisten vakuutusten ja asiakirjojen takia”, Laiho sanoo.

”Huolestuttavinta tässä on se, että Hei Schools toimii valtion tukirahoilla ja Helsingin yliopiston siivellä. Asia vaatii ehdottomasti perusteellista selvitystä”, Laiho vaatii.

Hei Schools -yritys sai Business Finlandin tukia 2 miljoonaa. Tukea Hei Schoolsille on antanut myös Suomen teollisuussijoitus, joka on valtion pääomasijoitusyhtiö.

”Kysyin vuonna 2019 valtionavustusten jaosta ja avustusten saavien taustojen selvittämisestä kirjallisella kysymyksellä (KK 348/2019 vp). Kysymys liittyi kulttuurialan toimijan toiminnassa esille nousseisiin alaikäisten epäasialliseen kohteluun. Ministeriön vastauksessa sanottiin, että "Opetus- ja kulttuuriministeriössä on aloitettu selvitykset valtionavustusprosessien kehittämiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi." Nyt esille nousseen Hei Schoolsin tapauksen myötä onkin tärkeää tietää, onko toimenpiteitä tehty valtiontuen osalta”, Laiho sanoo.

”Valtion tukirahaa ja avustuksia saavilta yrityksiltä on edellytettävä asianmukaista ja lainmukaista toimintaa. On varmistettava, että vastuun kanto ei lopu siihen, kun opettajat ovat päässeet kohdemaahan. Hallituksen on käynnistettävä Hei Schoolsin tapauksesta selvitys. Valtiolla on viime kädessä vastuu mitä toimintaa tukee ja velvollisuus seurata, että veronmaksajien rahoja käytetään vastuullisesti, harkiten ja työntekijöitä kohdellaan asianmukaisesti”, Laiho päättää.