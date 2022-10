Kokoomuksen Marttinen ja Autto: Jättääkö hallitus ammattidieselin toteuttamatta?

Kokoomuksen Marttinen vaatii valtiovarainministeri Saarikkoa hautaamaan maastapoistumisveron 20.10.2022 17:29:44 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen vaatii hallitusta hautaamaan maastapoistumisveron. Lainsäädännön arviointineuvosto on kritisoinut hanketta voimakkaasti ja valtiovarainministeri Saarikko on itse sanonut vastustavansa esitystä. Marttinen muistuttaa, että esityksen hautaaminen on Saarikon omissa käsissä.