Kokoomuksen Marttinen: Kuntien ja hyvinvointialueiden suorittama hankintalain kiertäminen on estettävä

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Matias Marttinen vaatii in house -yhtiöiden kautta suoritettavan hankintalain kiertämisen estämistä. Marttisen mukaan suomalaiset kunnat ja reilun kuukauden päästä aloittavat hyvinvointialueet ovat systemaattisesti kiertäneet hankintalakia. Marttinen on jättänyt hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen.

”Meillä on Suomessa kasvava määrä julkisia toimijoita, jotka pyrkivät kiertämään hankintalain edellyttämät kilpailutukset kokonaan in house -yhtiöistä hankitun omistuksen kautta. Suomalainen lainsäädäntö onkin tällä hetkellä in house -yhtiöiden osalta aivan liian epäselvä”, Marttinen aloittaa.

Marttista huolettaa nykytilanne, jossa kunnat ja hyvinvointialueet voivat marginaalisella in house -yhtiön osaomistuksella kiertää avoimet ja tehokkaat kilpailutukset. Kilpailutusten kiertäminen vähentää julkisten hankintojen tehokkuutta estämällä yksityisten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin.

”On todella huolestuttavaa, jos julkisissa hankinnoissa ei suoriteta avoimia kilpailutuksia, vaan kiireen tai muiden lakiin perustumattomien syiden vuoksi hankinnat tehdään julkisten yhtiöiden kautta. Nyt monet hyvinvointialueet hankkivat esimerkiksi ateria-, kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluita In house -yhtiöiden kautta, vaikka vastaavat palvelut olisi täysin mahdollista hankkia markkinoilta. Kilpailutusten kiertämisellä julkiset toimijat tappavat monien suomalaisten yrityksien mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaansa”, Marttinen jatkaa.

Marttinen muistuttaa, että julkiset yhtiöt ovat vallanneet viime vuosien aikana entistä enemmän tilaa kansallisilta markkinoilta. In house -yhtiöiltä ostettujen sidosyksikköhankintojen osuus on vuosittain jo noin 15 miljardia euroa. Kierrettyjen kilpailutusten myötä veronmaksajien rahojen käytön tehokkuus jää epäselväksi.

”Viime aikoina otsikoihinkin nousseet in house -yhtiöiden ongelmat ovat osoittaneet, että lain vaatimaa avointa kilpailua tarvitaan julkisia hankintoja tehtäessä. Kilpailutuksista hyötyvät niin palveluiden käyttäjät, veronmaksajat kuin suomalaiset yritykset. Hallituksen on valmisteltava lainmuutokset, jotta julkisten toimijoiden systemaattinen hankintalain kiertäminen voidaan lopettaa”, Marttinen päättää.