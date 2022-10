Kokoomuksen Marttinen vaatii valtiovarainministeri Saarikkoa hautaamaan maastapoistumisveron

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen vaatii hallitusta hautaamaan maastapoistumisveron. Lainsäädännön arviointineuvosto on kritisoinut hanketta voimakkaasti ja valtiovarainministeri Saarikko on itse sanonut vastustavansa esitystä. Marttinen muistuttaa, että esityksen hautaaminen on Saarikon omissa käsissä.

Matias Marttinen. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän verovastaava Matias Marttinen syyttää valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) vastuunvälttelystä. Saarikko antoi torstaina haastattelun, jossa hän ilmoitti vastustavansa ministeriössään valmistelussa olevaa maastapoistumisveroa. “Saarikko yrittää kaikin keinoin pestä kätensä vasemmistohallituksen ideologisesta verohankkeesta. Lausunto on erikoinen, koska on puhtaasti ministeri Saarikosta itsestään kiinni, jatkuuko veron valmistelu vai ei”, Marttinen sanoo. Marttinen muistuttaa, että useat asiantuntijat ovat arvostelleet Saarikon verohanketta rajusti. Esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvosto antoi kriittisen lausuntonsa maastapoistumisverosta aiemmin tällä viikolla. “Hallitus julistaa perustavansa päätöksentekonsa asiantuntijatietoon. Nyt kuitenkin hallitus on sivuuttamassa asiantuntijoiden kritiikin täysin”, Marttinen sanoo. Marttisen mukaan maastapoistumisveron tuottamat verotulot olisivat hyvin vähäisiä siihen nähden, millaista vahinkoa verojärjestelmää monimutkaistava sääntely aiheuttaisi. Erityisesti startup-yrittäjät ovat nostaneet esiin pelkoa, että vastaisuudessa kasvua ja kansainvälistymistä hakevat yritykset perustettaisiin Suomen ulkopuolelle. “Vero vaikeuttaisi kansainvälisten osaajien houkuttelua maahamme, vaikka tavoitteen pitäisi olla päinvastainen. Nyt hallitus on karkottamassa ulkomaisia osaajia ja investointeja pois. Tämä suunta on käännettävä. Ministeri Saarikko voi aloittaa työn pysäyttämällä viipymättä maastapoistumisveron valmistelun”, Marttinen päättää.

