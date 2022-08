Kokoomuksen Marttinen vastaa Keskustan Pylväälle: Kokoomus ei kevennä veroja velkarahalla

Kokoomuksen eduskuntaryhmän verovastaava Matias Marttisen mukaan Kokoomus rahoittaisi esittämänsä ansiotuloverotuksen kevennyksen, ns. työmiljardin, menoja priorisoimalla ja vähemmän haitallisia veroja kiristämällä. Marttinen muistuttaa Kokoomuksen esittäneen keinot ansiotuloverotuksen keventämiseen vaihtoehtobudjetissaan.



“Julkisen talouden tasapainottaminen on Kokoomukselle keskeinen talouspolitiikan kulmakivi. Se tarkoittaa, että emme ole valmiita veronkevennyksiin tekemättä vastaavan tasoisia sopeutustoimia muista valtion menoista”, Marttinen toteaa.



Viimeksi tänään 23.8. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs väitti, että Kokoomus rahoittaisi veronkevennykset velkarahalla. Pylväs puhui Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Porissa. Marttinen tulkitsee, että Keskusta on hylännyt Saarikon aiemman ajatuksen keventää verotusta vielä tällä vaalikaudella.



“Keskustan raju vastustus veronkevennyksille kummastuttaa. Vielä vuosi sitten valtiovarainministeri Saarikko kannatti jopa kahden prosenttiyksikön veronkevennyksiä. Nyt Keskusta tyrmää tätä huomattavasti pienemmät kevennykset. Entinen porvaripuolue on todella siirtynyt vasemmistohallituksen apupuolueen paikalle”, Marttinen hämmästelee.



Kokoomus kannattaa miljardin euron kevennystä ansiotuloverotukseen. Kokoomus näkee, että kevennys parantaisi kansalaisten ostovoimaa ja parantaisi rakenteellisena toimena työnteon kannattavuutta. Veronkevennykset tulisi suunnata tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin, sillä verotuksen progressiota ei ole Kokoomuksen mielestä varaa kiristää entisestään.



“Kireä työn verotus ei todella ole vain suurituloisten suomalaisten ongelma. Jo nyt keskituloinen joutuu maksamaan jokaisesta lisäeurostaan liki puolet veroina. Ei meidän kannata heikentää työnteon kannusteita, vaan työtä tekevälle on jäätävä käteen suurempi osa palkastaan. Se on vastuullista ja tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa”, Marttinen sanoo.