Kokoomuksen Mykkänen: Olen pettynyt, että hallituksen velkaralli huipentuu

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen huomauttaa, etteivät miljardiluokan uudet menotarpeet tule yllätyksenä. Eduskunta käsittelee hallituksen talousarvioesitystä vuodelle 2023. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallituksessa keskustellaan yli miljardin euron uudesta velalla rahoitettavasta lisätalousarviosta.

“Olen pettynyt, jos ⁦valtiovarainministeri Annika Saarikko ajaa viime töikseen velkarallin loppuhuipennusta. Maatalouden ja sote-alueiden kriisit olivat pääosin nähtävissä jo syyskuussa kun ensi vuoden budjettia valmisteltiin. Miksei hallitus silloin tehnyt valintoja näiden hyväksi, jos ne olivat välttämättömiä?”, Mykkänen kommentoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vaatii 700 miljoonaa euroa Suomen nopeasti pahentuneen hoitovelan korjaamiseksi.

“Kyse ei ole äkillisestä sote-rahoituksen tarpeesta, vaan pitkään nähdystä hoitovelasta. Budjettiriihessä hallitus ei pystynyt tekemään valintoja ja sen oli tarkoitus puolustaa päätöstään. Se, mikä nyt on muuttunut, on rahanjakokisan kiihtyminen. Keskusta tarjoaa ja SDP nokittaa”, Mykkänen sanoo.

“Menokehysten ohittamisessakin pitäisi joku raja olla. Lopultahan se on vain itsemme pettämistä. Ministeri Saarikko on pitänyt kehysten palauttamista välttämättömänä. Viimeksi tällä viikolla Saarikko on käynyt Brysselissä vaatimassa budjettikuria muilta EU-mailta. Ilmeisesti ei koske tätä hallitusta?”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen huomauttaa, että hallituksen ministerit antavat julkisuuteen ristiriitaisia lausuntoja. Mykkänen vaatii pääministeriltä johtajuutta asiassa.

“On yllättävää, että SDP:n sisältä tuodaan nyt tällainen esitys, kun kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) vasta hiljattain sanoi HS:n haastattelussa, ettei sote-alueille esitetä lisää rahoitusta. Julkisen riitelyn takia hallituksen toimintakyky on ollut viime viikkoina kyseenalainen. Eripura vaikuttaa levinneen jo pääministeripuolueen sisälle”, Mykkänen sanoo.

“Hallituksen touhu alkaa vaikuttaa täysin holtittomalta. Normaalisti eripura hoidetaan pääministerin johdolla. Nyt hänet on yritetty eristää vaikeista kysymyksistä jättämällä kiistat varjoviisikon ratkaistavaksi. Johtajuus mitataan juuri niillä hetkillä, kun on välttämätöntä tehdä vaikeita päätöksiä vaikeana aikana. Tulevien sukupolvien kannalta olisi välttämätöntä, että pääministerin viheltää tämä valtiovarainministerin aloittaman huutokaupan poikki,” Mykkänen päättää.