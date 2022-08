Kokoomuksen Mykkänen torjuu SDP:n vaatimukset verotuksen progression kiristämisestä

"Kysyn hyvältä kollega Lindtmanilta, eikö 3500 euroa kuussa palkkaa saava suomalainen tarvitse palkkaveron alennusta, jolla autettaisiin selviämään hintojen nousun keskellä? Kuulostaa kauniilta rajata veroale pieni- ja keskituloisiin, mutta silloin unohtuu, että lisätyön verotus kiristyisi sadoilla tuhansilla normaaleilla suomalaisilla, koska puolet suomalaisista tienaa mediaanituloa enemmän.", Kai Mykkänen sanoo.

Mykkänen on tyytyväinen, että ansiotuloverotuksen keventäminen kansalaisten ostovoiman parantamiseksi saa kannatusta hallituspuolueidenkin piirissä. Kokoomus näkee, että ostovoiman lyhyen aikavälin parantamisen lisäksi verotuksen keventäminen parantaisi työnteon kannusteita.



“Verotuksen keventäminen olisi rakennetoimi, joka antaa mahdollisuuden rakentaa kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen. On hyvä, että tälle toimelle on nyt kannatusta hallituksenkin piirissä” Mykkänen sanoo.



Mykkänen toteaa, että veronkevennykset on suunnattava tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin, sillä verotuksen progressiossa ei ole kiristysvaraa. Suomessa on jo nyt yksi OECD-maiden kireimmistä veroprogressioista.



"Jo keskituloinen joutuu maksamaan tienaamastaan lisäsatasesta lähes puolet veroina. Ei meidän kannata heikentää työnteon kannusteita kiristämällä sitä entisestään", Mykkänen päättää.