Kokoomuksen Orpo: Nyt on oikea aika huomioida tulevat sukupolvet

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan puheenvuoron, kun eduskunta keskusteli tänään julkisen talouden velkaantumisesta. Orpo korosti, että kokoomus puhuu julkisen talouden ongelmien korjaamisesta, koska puolue haluaa pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan.

“Kokoomus haluaa pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Tämän pitää olla seuraavan hallituksen tärkein tehtävä”, Orpo sanoi.

Orpo muistutti puheenvuorossaan julkisen talouden korkomenojen kasvusta.

“Korkomenot nousevat. Hallitsematon velkaantuminen ei enää ole vain suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden uhka. Se on akuutti ongelma. Kaikkien on aika myöntää se ääneen. Velkaantumisen vähättely on syytä lopettaa”, Orpo sanoi.

“Erityisesti Sdp:n vaalipuheissa suomalaisia jaetaan hyviin ja pahoihin. Pahaksi leimataan se, että sanoo rehellisesti, ettei hyvinvointi säily nykymenolla. Pääministeri Marin, älkää aliarvioiko suomalaisia – älkää sortuko populismiin”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen talouspolitiikassa on unohdettu suomalaisten tulevaisuus ja syöty tulevien sukupolvien menestymisen edellytyksiä. Orpo esitti hallitukselle epäluottamusta.

“Hallitus on pettänyt keskeisen lupauksensa sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Nyt on oikea aika herätä. Koska hallitus on antanut Suomen luisua hallitsemattoman velkaantumisen tielle, esitän, että eduskunta toteaa, että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta”, Orpo sanoi.

---

Välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan puheenvuoro (Orpo)

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta 8.2.2023

Muutokset mahdollisia puhuttaessa

Arvoisa puhemies,

Nyt on oikea aika herätä.

NYT on oikea aika käydä keskustelu tulevaisuuden valinnoista.

NYT on oikea aika alkaa tehdä oikeudenmukaista, tulevat sukupolvet huomioivaa politiikkaa.

Voimme valita nykylinjan, hitaan näivettymisen tien. Tai voimme valita toivon polun.

Kokoomuksen viesti on oikeudenmukaisuuden viesti. Me sanomme ei köyhtymiselle ja näivettymiselle. Kun me kaikki toimimme yhdessä, Suomi kyllä nousee ja suomalaiset menestyvät jatkossakin.

Jokainen osallistuu, heikoimmista pidetään huolta, lapsillemme jätetään tasa-arvoinen ja vauras yhteiskunta.

Liian usein valtiovalta näkee ihmiset pelkkinä veronmaksajina tai hallinnollisten toimenpiteiden kohteina.

Kokoomuksella on suomalaisille viesti, toivon viesti. Meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin ja ovat vapaita määrittämään omaa elämäänsä.

Kokoomus haluaa pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Tämän pitää olla seuraavan hallituksen tärkein tehtävä.

Toivo tarvitsee tuekseen tarmoa. Ilman tarmokkuutta hyvätkään tavoitteet eivät muutu toiminnaksi ja päätöksiksi. Siksi sanomme: nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Arvoisa puhemies,

Korkomenot nousevat. Hallitsematon velkaantuminen ei enää ole vain hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden uhka. Se on akuutti ongelma.

Kaikkien on aika myöntää se ääneen. Velkaantumisen vähättely on syytä lopettaa.

Presidentti Niinistö totesi suoraan, että ”olemme tottuneet pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velkarahalla.”

Erityisesti Sdp:n vaalipuheissa suomalaisia jaetaan hyviin ja pahoihin. Pahaksi leimataan se, että sanoo rehellisesti, ettei hyvinvointi säily nykymenolla.

Pääministeri Marin, älkää aliarvioiko suomalaisia – älkää sortuko populismiin.

Kodeissa kyllä ymmärretään, että kun on otettu liikaa lainaa ei lisää lainaaminen pelasta, vaan ajaa ojasta allikkoon. Kodeissa ymmärretään, että jos menot ovat pysyvästi paljon korkeammat kuin tulot, ollaan liemessä.

Suomi on tällä vaalikaudella ottamassa 40 000 miljoonaa euroa uutta velkaa.

Velkaantuminen aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa, vuonna 2019. Se oli tietoinen poliittinen valinta. “Rahaa on”, meille sanottiin.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeät palvelut eivät silti ole parantuneet.

Päinvastoin.

Tänään yhä useampi vanhus ei saa riittävää hoitoa, päiväkoteihin ei riitä henkilökuntaa ja kotien arjen kustannukset nousevat.

Herätys, eduskunta!

Valtiovarainministeriön arvion mukaan korkomenoja maksetaan tänä vuonna 2,6 miljardia euroa.

Kolminkertaisesti viime vuoteen nähden.

Tiedättekö kuinka monta lähihoitajaa 2,6 miljardilla eurolla voitaisiin palkata? Yli 50 000.

Joudumme ottamaan uutta velkaa, jotta selviämme korkojen maksusta. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ei voida turvata, jos emme katkaise velkaantumiskehitystä.

Kyse on päiväkodeista, kouluista, terveyskeskuksista, palokunnista ja ambulansseista, nuorisotyöstä, vanhuspalveluista.

Kokoomus haluaa mieluummin panostaa palveluihin, kuin maksaa korkoja pankkiireille. Hallitus nähtävästi ajattelee toisin.

***

Talous on myös itsenäisyyttä ja turvallisuutta. Ilman tervettä taloutta emme voi huolehtia puolustuskyvystämme tai torjua katurikollisuutta.

Tuleva vaalikausi on aidosti viimeinen hetki laittaa talous kuntoon.

Tilanne ei suinkaan ole toivoton. Meillä suomalaisilla on kyky selättää haasteet.

Katsotaan ensin totuutta silmiin.

Usein kuulee sanottavan, että ”Kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta ei ole uskallusta.” Eli ratkaisuja on.

Tekemällä rohkeita uudistuksia ja laittamalla menot ja tulot tasapainoon Suomella on hyvä tulevaisuus.

Arvoisa puhemies,

Valtiontalous on iso asia, mutta keittiön pöydissä mietitään ennen kaikkea oman kodin taloutta. Elinkustannukset nousevat. Veroja maksava ja tätä yhteiskuntaa ylläpitävä joukko joutuu nyt tiukille.

Pärjäänkö – pääsenkö tämän yli ja eteenpäin, sitä kysyy nyt moni itseltään.

Ratkaisu valtion ongelmiin ei voi olla se mitä sosialidemokraatit esittävät, että verotetaan vielä vähän lisää, otetaan suomalaisilta vielä vähän enemmän. Että kyllä suomalaisen arki vielä sen kestää.

Voimme valita myös toisin.

***

Kodit pitää auttaa pahimman yli, mutta pidemmän päälle tarvitaan toivoa tulevasta.

Tämä tarkoittaa sitä, että on työpaikkoja. Siihen tarvitaan menestyviä yrityksiä. Että on palkkatuloja ja mahdollisuuksia. Siitä se muu yhteinen hyvä seuraa.

Suomalainen maksaa mielellään veronsa, kunhan saa vastineeksi turvallisen yhteiskunnan hyvine palveluineen. Sellainen on reilu Suomi.

Siksi NYT on oikea aika puhua siitä, miten me yhdessä ratkaisemme ongelmat. Siihen tarvitaan yhteistyötä. Ei kansan jakamista.

Nyt on aika ottaa maan ohjaksista uusi ote.

Suomesta pitää tehdä luja ja vahva. Maa, joka pärjää maailman myrskyissä ja huolehtii kansalaisten perustarpeista – turvallisuudesta, koulutuksesta ja palveluista. Maa, joka huolehtii heikoimmistaan.

Arvoisa puhemies,

Edesmennyt presidentti Koivisto sanoi: “Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

Suomella on kaikki mahdollisuudet suunnata valoisampaan tulevaisuuteen.

Energiamurros on yksi suurista mahdollisuuksistamme. Uusi aika on jo käynnissä. Meillä on siihen voittavat kortit. Osaamista, maailman parhaita yrityksiä, tilaa ja luonnonvaroja.

Suomen teollisuus on iskukykyinen globaalin investointiaallon juurella. Puhtaita sinivalkoisia ratkaisuja viemällä voimme luoda Suomeen hyvinvointia ja työpaikkoja ja ratkoa sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa.

Toinen suuri mahdollisuus on se, että Suomessa on työtä tarjolla. Yritykset haluavat palkata väkeä ja julkisella sektorilla on kasvava työntekijäpula. Autetaan työttömät ja työpaikat löytämään toisensa.

Meidän on säästettävä, jotta voimme investoida tulevaisuuteen. Meidän on samaan aikaan jarrutettava menoja, mutta iskettävä kaasua kasvulle ja investoinneille.

Arvoisa puhemies,

Sen sijaan, että etsisimme ongelmia, meidän on löydettävä ratkaisuja.

Jotkut haaveilevat EU-erosta, että pärjäisimme yksin paremmin tässä idän karhun kainalossa. Ei - kansainvälisellä yhteistyöllä turvaamme Suomea ja luomme tänne työtä ja hyvinvointia.

Toiset julistavat, että yritykset ovat ahneita eivätkä sovi julkiseen palvelutuotantoon. Meille taas yrittäjät ovat ratkaisun avain esimerkiksi hoitojonojen purkuun.

Politiikka on siis valintoja. Arvovalintoja.

Kokoomukselle tärkeä arvo on yksilön vastuunkanto – siis että jokaisen työikäisen ja työkykyisen pitäisi Suomessa tehdä töitä.

Meillä ei ole varaa siihen, että työt jäävät tekemättä.

Yrittäjän menestyksen edellytysten pitää olla kunnossa. Sillä vain työllä ja yrittämisellä yhteiskuntamme palvelut voidaan järjestää ja rahoittaa kestävästi.

Turvallisuuteen ja koulutukseen on löydyttävä rahat.

Ja julkisen talouden on oltava kunnossa, koska vain silloin voimme pitää huolta vanhuksistamme ja lastemme tulevaisuudesta.

Jotkut eivät erota vuorineuvoksia tavallisista palkansaajista.

Kokoomuksen vuorineuvoksia ovat yli 2 miljoonaa palkansaajaa. Haluamme jättää työn tekijälle ja eläkkeensaajalle enemmän käteen omista rahoistaan: Opettajille, poliiseille, varhaiskasvatuksen ammattilaisille, hoitajille.

Pidetään heidän pärjäämisestään huolta.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen talouspolitiikassa on unohdettu suomalaisten tulevaisuus ja syöty tulevien sukupolvien menestymisen edellytyksiä.

Hallitus on pettänyt keskeisen lupauksensa sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

NYT on oikea aika herätä.

Koska hallitus on antanut Suomen luisua hallitsemattoman velkaantumisen tielle, esitän, että eduskunta toteaa, että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta.