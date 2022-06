Kokoomuksen puoluekokous valitsi varapuheenjohtajat ja puoluevaltuuston puheenjohtajan

Puolueen varapuheenjohtajina jatkavat Antti Häkkänen, Elina Valtonen ja Anna-Kaisa Ikonen.

Antti Häkkänen, 37, on toisen kauden kansanedustaja. Hän on kotoisin Mäntyharjulta. Koulutukseltaan Häkkänen on oikeustieteen maisteri.

Helsinkiläinen Elina Valtonen, 40, on ollut kansanedustaja kesästä 2014. Lepomäki on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

Anna-Kaisa Ikonen, 45, on Tampereen pormestari. Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Autto, 37. Rovaniemeläinen Autto on toisen kauden kansanedustaja. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.