Kokoomuksen Risikko: Kulttuurin ja luovien alojen aika on nyt!

”Kulttuuri on osa hyvinvointia ja turvallisuutta. Kulttuurialan kasvu tukee koko yhteiskuntaa vahvistaen sen hyvinvointia, luovuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä. Se vahvistaa erityisesti kansalaisten resilienssiä vaikeina ja epävarmoina aikoina”, Risikko aloittaa.

Risikko muistuttaa, että koronapandemian rajoitustoimet iskivät poikkeuksellisen kovaa juuri kulttuurikentälle. Sivistysvaliokunnan puheenjohtajana Risikko huolehti, että valiokunta seurasi aktiivisesti rajoitustoimien vaikutuksia kulttuurialan toimijoihin.

”Kulttuuriala toipuu yhä koronapandemian jäljiltä ja yhteinen tehtävämme on saada se jälleen kukoistamaan. Kulttuurialan kasvu tukee koko yhteiskuntaa ja kansalaisia vahvistaen hyvinvointia, luovuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä. Kasvustrategian tavoitteena on vauhdittaa luovien alojen kasvua ja saada tätä kautta myös yksityistä rahoitusta alalle”, Risikko toteaa.

Risikon mukaan monipuolinen ja arvostettu kulttuurielämä on sivistysvaltion ja sivistyskunnan tunnusmerkki. Siksi kulttuurialan rahoituksen on Risikon mielestä oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.

”Vaikka julkisen talouden näkymät ovat huolestuttavat, taiteen ja kulttuurin resurssit on kyettävä turvaamaan. Samalla on kehitettävä luovan talouden yrittäjyyden edellytyksiä. Pitkän aikavälin tavoitteena on oltava kulttuurin rahoituksen nostaminen prosenttiin valtion budjetista”, Risikko päättää.

Kokoomuksen Sivistys kasvaa kulttuurista -linjaus luettavissa kokonaisuudessaan täältä.