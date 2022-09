Kokoomuksen Sankelo: EU:n ennallistamisesitysten järkeistämisessä ei auta, että maa- ja metsätalousministeri Kurvinen imuroi laukaukset sisään

"Maa- ja metsätalousministeri Kurvinen on valinnut väärän paikan EU-edunvalvonnan kentällä. Maalivahti on pelaaja, joka pelastaa mitä pelastettavissa on. Ei Suomen EU-edunvalvontaa näin kuulu tehdä, vaan työskennellä koko vaikuttamisen pelikentällä aktiivisesti", kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo muistuttaa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen on kertonut, että hänen tehtävänään on ottaa palloja kiinni puolustustaistelussa. Hän on harmitellut sen olevan ikävä tehtävä ja mukavampaa olisi tehdä aloitteita.

"Mikä estää tekemästä aloitteita ja viemästä niitä voimallisesti eteenpäin? Näin soisi toimittavan niin Suomen hallituksen sisällä, muista jäsenmaista kumppaneita hakien kuin Brysselin pöydissäkin. Suomen eripurainen hallitus on menettänyt otteensa EU-vaikuttamisessa ja maa- ja metsätalouden edunvalvonnassa", Sankelo harmittelee.

Komissio julkaisi kesällä luonnoksen luonnon ennallistamisasetuksesta. Sankelon mukaan ehdotus sellaisenaan on torpattava heti. Ehdotus on metsäiselle ja turvemaita ruoantuotannossa käyttävälle Suomelle kohtuuton. Suomen maapinta-alasta jopa miljoonia hehtaareita kuuluisi suunnitelmissa ennallistamistoimenpiteiden piiriin.

"Tarvitsemme kestävää kasvua, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Suomen maita ja metsiä ei voida museoida, vaan luonnonhoitoa voidaan vaikuttavasti tehdä osana aktiivista maa- ja metsätaloutta", Sankelo päättää.