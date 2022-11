Kokoomuksen Sankelo: Kokoomus ei hyväksy esitystä ennallistamisasetuksesta

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro (edustaja Janne Sankelo)

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Arvoisa puhemies,

Vuosi 1952 on jäänyt monin tavoin suomalaisten mieliin. Helsingissä pidettiin olympialaiset, Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi ja raskaat sotakorvaukset saatiin maksettua. Suomi katsoi eteenpäin.

Suomalaisella maaseudulla raivattiin peltoa asutustiloille ja metsiä hoidettiin kasvukuntoon. Kotitilallani Fräntilässä Ilo-hevonen veti Fiskars 10 -auroja. Koneellistumisen vuodet olivat edessä ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen laitettiin vauhtiin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä arvostaa vuoden 1952 merkkitapahtumia, raivaajasukupolven työtä ja Ilo-hevosen työpanosta suomalaisen ruuantuotannon ja metsätalouden kehittämisessä. Emme kuitenkaan näe järkevänä, että nykyaikaista suomalaista maa- ja metsätaloutta voitaisiin Euroopan Unionin ennallistamisasetuksen hengen mukaisesti palauttaa vertailuvuoden 1952 tasolle.

Meidän on haettava uusia tapoja viljellä ja varjella maita, metsiä ja vesiämme. Suomalainen maanviljelijä ja metsänomistaja näkee hyödyt, mitä terve luonto antaa. He ovat myös lisänneet luonnonhoitotoimia ja luonnonsuojelua.

Meillä on käytössä esimerkiksi maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat METSO- ja Helmi-ohjelmat sekä kestävän metsätalouden rahoittamislain luonnonhoitotoimet, joihin metsänomistajat voivat hakea tukea. Suomalaiseen kestävään metsätalouteen kuuluu aina osana myös luonnonhoito.

Ministerit Kurvinen ja Saarikko ja koko hallitus eivät kuitenkaan ole luottaneet suomalaisiin metsänomistajiin hyväksyessään EU-ministerivaliokunnassa linjan, että Suomi kannattaa EU:n ennallistamisasetusta. Pöyristyttävää.

Arvoisa puhemies,

Ennallistamisasetus puuttuu Suomen metsäpolitiikkaan kohtuuttomasti. Ei ole oikeudenmukaista, että Suomi kantaa huomattavasti suuremman vastuun ennallistamisasetuksen toimeenpanon velvollisuuksista ja kustannuksista kuin muut EU:n jäsenmaat. Kyse ei ole, että vastustamme luonnon tilan parantamista vaan siitä, miten se aiotaan tehdä. Ennallistamisesitys on täynnä kysymysmerkkejä. Tuohon epävarmuuteen ei pidä syöksyä pää edellä.

Me kokoomuksessa emme ymmärrä, miten hallitus on voinut ottaa myönteisen kannan näin epäoikeudenmukaiselle esitykselle. Joku on nukkunut pommiin ja pommi tämä esitys on suomalaisille myös kustannuksiltaan. Me maksamme komission arvion mukaan tästä vuodessa 170 euroa per henkilö. Saksalainen maksaa alle kaksi euroa. Hallitus, onko tämä teistä oikeudenmukaista?

Nyt puhutaan 600 000 suomalaisen metsänomistajan omaisuudesta. Olisi kaappaus romuttaa omistajan päätäntävalta ja rajoittaa omistusoikeutta – siitähän tässä on kyse. Hallituksen pitäisi kiittää metsänomistajia siitä, että he ovat panostuksillaan mahdollistaneet metsien kasvun ja käytön lisäyksen.

Mitä tekee hallitus? Kiitoksen asemasta tarjolla on kuritusta.

Uskotteko, että kreikkalaiset suostuisivat, jos komissio esittäisi kohtuuttomia rajoituksia oliiviviljelmille? Suostuisivatko italialaiset maksamaan, jos komissio esittäisi lisäkustannuksia viininviljelyyn? Suostuisivatko ranskalaiset, jos komissio esittäisi maatalousmaiden ennallistamista ajalle, jolloin maa vasta aloitti maataloustuotannon.

Voin kertoa: eivät varmasti suostuisi!

Arvoisa puhemies,

Hallituksen kanta on ollut levällään puoli vuotta asiassa, joka on tärkeämpi meille kuin yhdellekään toiselle jäsenmaalle. Ei hallitus voi käydä komission suuntaan keskusteluja niin, että linja riippuu siitä, kuka puhuu. Ministeri Ohisalo puhuu toista ja ministeri Kurvinen toista.

Linjattomuus on aiheuttanut myös sen, ettei kaikkia välineitä vaikuttamiseksi ole käytetty. Esimerkiksi toissijaisuushuomautuksen tekeminen olisi tuonut esille, että komissio menee liian pitkälle. Ruotsin kanta tämä oli. Mutta ei Suomen, hallitus on jättänyt asian hoitamatta.

Kokoomuksen linja on selvä. Me emme hyväksy ennallistamisasetusta. Suomen metsät ja niiden kestävä käyttö ovat ratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Voimme omilla keinoillamme parantaa luonnon tilaa, mutta emme voi museoida metsiämme.

Mistä kumpuaa hallituksen usko ulkoisen ylivallan viisauteen?

Arvoisat kollegat täällä salissa!

Lukekaa välikysymyksemme tarkkaan. Lukekaa hallitukselle esitetyt kysymykset ja vastatkaa käsi sydämellä, kannatatteko välikysymyksemme linjaa vastustaa EU:n ennallistamisasetusta ja pitää metsäpolitiikka kansallisena - vai hallituksen linjaa kannattaa ennallistamisasetusta ja luovuttaa päätösvalta Brysseliin? Raaka työ on jäänyt hallitukselta tekemättä.

Suomalaiset haluavat, että linjamuutos ennallistamisasetukseen tehdään tässä ja nyt. Kokoomus on valmis puolustamaan suomalaisia maita, vesiä ja omistajuutta. Onko hallitus?