Kokoomuksen Sarkomaa: Kotitalousvähennys kuuluu myös taloyhtiön osakkaiden remonteista

Toimenpide olisi oikeudenmukainen täsmätoimi helpottamaan nousevien arjen kustannusten kanssa kamppailevien ihmisten arkea. Asunto-osakeyhtiöissä osakkaat maksavat pääsääntöisesti kaikki taloyhtiön korjauskulut yhtiövastikkeina, joten heidän verotuksellisen asemansa tulee olla sama kuin omakotiasukkailla.

Sarkomaan mukaan asunto-osakeyhtiössä asuvien mittavan epäoikeudenmukainen kohtelu on perusteltua korjata, jotta myös heillä on yhdenvertainen mahdollisuus saada helpotusta kotitalousvähennyksestä remonttikustannuksiin. Sarkomaa on tehnyt asiasta lakialoitteen.

”Monille palkansaajille ja eläkeläisille, etenkin korkeiden asumiskustannusten Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla vaikkapa putkiremontit ovat taloudellisesti mittavia taakkoja. Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin mukaan putkiremontti maksaa keskimäärin 770 euroa neliöltä koko Suomessa. Pääkaupunkiseudulla putkiremontti maksaa keskimäärin 1053 euroa neliöltä. Kasvavat korjausvastuut tekevät tilanteen monille lähes sietämättömäksi. Hallituksen on syytä tehdä päätös kotitalousvähennyksen ulottamisesta myös taloyhtiöiden toteuttamiin remontteihin syksyn budjettiriihessä”, Sarkomaa sanoo.

”Olen ajanut vähennyksen laajentamista jo pitkään. Ministeriöstä on vastattu kirjallisiin kysymyksiini, että kotitalousvähennys myönnetään vain luonnolliselle henkilölle. Tämä ei ole kestävä perustelu. Taloyhtiö on tosiasiassa vain yksi väliporras asukkaan ja remonttiyrityksen välissä. Taloyhtiö voisi antaa vuosittain osakkaalle verovuonna teetetyn remonttityön kustannuksista laskelman, josta näkyisivät verottajan tarvitsemat tiedot remontin työkustannuksista, remonttiyrityksestä sekä osakkaan vastikeperusteisesta osuudesta kustannuksista. Osakas ilmoittaisi tietojen perusteella vähennyksen verohallintoon”, Sarkomaa sanoo.

”Kotitalousvähennyksen laajentaminen asunto-osakeyhtiöiden toteuttamiin remontteihin vauhdittaisi korjausrakentamista ja hidastaisi korjausvelan kasvua. Kotitalousvähennyksen uudistaminen toisi lisätyötä sekä verotuloja ja vauhdittaisi siten kansantaloutta”, päättää Sarkomaa.