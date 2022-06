Kokoomuksen Sirén: Kokoomus uskoo markkinaehtoiseen ja teknologianeutraaliin ilmastopolitiikkaan

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin mukaan kokoomus uskoo ilmastopolitiikassa markkinaehtoisuuteen ja teknologianeutraalisuuteen. Sirén muistuttaa, että päästöjen hinnoittelulla on jo saavutettu merkittäviä päästövähennyksiä. Sirén piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta kävi lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (Kaisu).

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 16.6.2022 (Saara-Sofia Sirén)

Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (VNS 4/2022 vp)

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutos ei ole kadonnut mihinkään, vaikka viime vuosina huomio on ymmärrettävästi ollut myös muissa uhkissa. Ilmaston kuumeneminen on meidän aikamme suurimpia haasteita, joten ratkaisut sen torjumiseksi ja väistämättömiin muutoksiin sopeutumiseksi on löydyttävä nykypäättäjien toimesta.

Kokoomus on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen sekä Suomen ja EU:n tavoitteisiin hiilineutraalista yhteiskunnasta. Olemme olleet ajamassa unionille kunnianhimoisempaa päästövähennystavoitetta, jonka mukaisia toimia linjataan nyt myös käsittelyssä olevassa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa, KAISU:ssa.

Ilmakehämme ja ympäristömme ei välitä, mistä päästövähennykset tulevat. Kokoomus kannattaa yhteiskunnan kokonaisedun ja kustannustehokkuuden kannalta järkeviä, kestäviä toimia. Haluamme verottaa työntekoa vähemmän ja päästöjä enemmän. Puhtaaseen energiaan siirtyminen ja esimerkiksi kestävät ruokavalinnat tulisi tehdä ihmisille mahdollisimman mutkattomasti saavutettaviksi.

Me uskomme markkinaehtoisuuteen ja teknologianeutraaliuteen. Päästöjen hinnoittelun kautta olemme jo saavuttaneet päästövähennyksiä. Siksi päästökauppaa tulee kehittää edelleen. Toivomme, että hallitus saa neuvoteltua Euroopan unionin Fit for 55 -paketista järkevän kokonaisuuden.

Venäjän sotakassan rahoittaminen on lopetettava. Siksi ensisijaisesti tulisi päästä irti venäläisestä fossiilienergiasta.

Kokoomus on pettynyt siihen, että uudessa ilmastolaissa ei huomioitu riittävällä tavalla huoltovarmuutta. Kotien on lämmettävä myös tulevina talvina. Valitettavasti hallituspuolueet äänestivät kumoon ehdotuksemme huoltovarmuuden huomioimisesta ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelussa.

Arvoisa puhemies,

Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi sisältää kannatettavia toimia. Esimerkiksi investointiavustuksia vähäpäästöisiin lämmitysratkaisuihin olemme pitäneet esillä pitkään, samoin kotitalousvähennyksen parempaa hyödyntämistä.

Maatalouden ilmastotoimissa on paljon sellaista, joka hyödyttää myös alan yrittäjiä: esimerkiksi peltojen kuntoa parantamalla ja ravinnetaloutta kehittämällä on mahdollista edistää myös kannattavuutta.

Pitkien välimatkojen Suomessa tarvitsemme uudempaa ja sähköisempää autokantaa. Reilu siirtymä edellyttää kannusteita ja infraa. Kokoomus näkee potentiaalia myös biokaasun sekä synteettisten polttoaineiden osuuden kasvattamisessa, etenkin raskaassa liikenteessä.

Yksi pidemmän aikavälin kestävä ratkaisu sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, että irtaantumiseen Venäjällä tuotetusta energiasta olisi vetytaloudessa. Siihen liittyy myös merkittävää vienti- ja investointipotentiaalia Suomelle.

Arvoisa puhemies,

Ilmastopolitiikka vaatii pitkäjänteistä työtä. Ensimmäinen KAISU hyväksyttiin viime kaudella, vuonna 2017. Silloisena hallituspuolueena Kokoomus oli mukana kutsumassa myös silloiset oppositiopuolueet ilmastotyöhön. Tuolloin laadituille yhteisille ilmastolinjauksille myös nykyisen hallituksen toimet pohjaavat. Nykyhallitus ei kuitenkaan jatkanut puoluerajat ylittävää yhteistyötä, vaan jätti oppositiopuolueet kutsumatta ilmastopöydän ympärille. Tämä on ollut pettymys, sillä ilmastotyössä, jos jossain, tarvittaisiin pitkäjänteistä yhteistyötä yli hallitus/oppositiorajojen ja vaalikausien.

Kokoomus pitää tärkeänä, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ekologisen kestävyyden lisäksi huolehditaan myös sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Kestävyys edellyttäisi, että ilmastotoimet rahoitetaan kehyksen sisällä. Näin tämä hallitus ei kuitenkaan toimi. Hallitus on laatinut velvoittavia lakeja ja selontekoja, joissa sitoudutaan hyviin ja kannatettavia asioihin. Rahoitus on kuitenkin jälleen jätetty muiden ratkaistavaksi. Se ei ole kestävää.

Vihreää siirtymää ei ole mahdollista toteuttaa pelkin julkisin varoin. Onneksi suomalaiset yritykset näkevät ilmastotyössä suuria mahdollisuuksia. Yrityksille olisi tärkeää, että toimintaympäristön muutokset ovat mahdollisimman hyvin ennakoitavissa ja luvitus sujuvaa. Tältä osin parannuksia ei vielä ole nähty.

Ilmastotavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman toimia. On perusteltua tarkastella päätösten vaikutuksia nykyhetkessä, mutta tehtävämme on ennen kaikkea miettiä tulevaisuutta. Kaikkein suurin uhka on se, että emme tee riittävästi.