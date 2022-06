Kokoomuksen Sirén: Luonnon monimuotoisuus osaksi talous- ja kasvupolitiikkaa

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén muistuttaa, miten ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia vakavia seurauksia ihmiskunnalle ei pysäytetä ilman luontokadon pysäyttämistä.



”Yrityksenkin tulevaisuudennäkymät ovat heikot, jos se syö jatkuvasti pääomaansa. Sama pätee luontopääomaan ja kansantalouteen. Pääoman heikkenemisen maksavat tulevat sukupolvet”, Sirén sanoo.



Luontokadon torjumisessa on suuressa määrin kyse kestävän talouspolitiikan tekemisestä. Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut, kuten puhdas ilma ja vesi, ovat ihmiskunnalle mittaamattoman arvokkaita. Mutta niiden arvoa pitää mitata, jotta saamme ne osaksi hyvinvointiyhteiskunnan tilinpitoa.



”Meidän pitää ottaa käyttöön systemaattisempi ote luontokadon pysäyttämiseksi ja integroida se osaksi kaikkea päätöksentekoa. Lisäksi tarvitsemme yritykset mukaan. Olenkin valtavan iloinen, että yrityskenttää on jo lähtenyt ratkaisemaan tätä yhteistä kohtalon kysymystä”, Sirén sanoo.



Päästöjen vähentämisessä olemme saaneet onnistumisia esimerkiksi päästökaupan eli päästöjen hinnoittelun ja toimialojen laatimien vähähiilisyystiekarttojen kautta.



”Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa olemme halunneet rahoittaa näitä ratkaisukeskeisiä tiekarttojen toimia päästöjen vähentämiseksi. Seuraavaksi on luontokadon ratkaisun vuoro, ja näkisin mielelläni siinä toimialojen monimuotoisuustiekartat työvälineenä. Lisäksi tarvitsemme luontoarvojen hinnoittelua”, Sirén päättää.