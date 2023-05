Kokoomuksen Tere Sammallahden vappupuhe

Rakkaat suomalaiset,

Tänäkin vappuna Suomi juhlii työväkeä. Työväkeä, joka omalla ahkeruudellaan elättää niin itsensä kuin heidätkin, jotka vasta valmistautuvat elämänsä mittaiseen työurakkaan. Ja heidät, jotka ovat jo työuransa tehneet. Sekä tietysti heidät, joka eivät syystä tai toisesti työhön kykene. Työväkeä, jonka uutteruudella tämä maa aikoinaan rakennettiin ja jonka vaivannäöllä se pidetään pystyssä tulevaisuudessakin. Työväkeä, joka on kiistatta kiitoksensa ja juhlapäivänsä ansainnut.

Hyvät ystävät, valitettavasti vaara uhkaa jokaista ahkeraa suomalaista.

Yhtäältä valtio on asettanut lähes maailman kovimman verotaakan uutteran suomalaisen harteille. Se on yksiselitteisesti kohtuutonta ja väärin. Pöhöttyneestä julkisesta sektoristamme on tullut itsetarkoitus, hyvinvointiamme rotan lailla nakertava ja alati paisuva hallintokolossi. Niinpä valtiovarainministeriön ennusteen mukaan pelkästään valtion alijäämä uhkaa nousta jo 15 miljardiin euroon vuoteen 2027 mennessä. Me kaikki tiedämme, ettei näin voi jatkua. Suomalaisen työntekijän etua on suojeltava leikkaamalla julkisia menoja ja alentamalla työn verotusta.

Suomeen pitää juurruttaa uudestaan ajatus, että työnteolla tienatut eurot ovat lähtökohtaisesti työntekijän omia rahoja. Noista rahoista valtio voi oikeutetusti ottaa vain sen osuuden, mikä on täysin välttämätöntä valtion ydintehtävien ylläpitämiseksi, ei yhtään enempää.

Toisaalta työhön haluavien ja työhön jo päässeiden elämiä yrittää kaikin keinoin vaikeuttaa ammattiyhdistysliike. Näiden työn vihollisten ajaman tiukan työmarkkinasääntelyn takia sadattuhannet suomalaiset on viime vuosikymmeninä tuomittu työttömyyteen. Valtava määrä suomalaisia on menettänyt osan tai jopa koko elämänsä työttömyyden kiroukselle, joka lopulta on murrettavissa hyvin yksinkertaisilla keinoilla. Esimerkiksi Tanskassa 1990-luvun jälkimainingeissä kätilöity Flexicurity-malli pelasti maan velkakurimukselta ja osaltaan teki tanskalaisista lähes kolme kertaa suomalaisia varakkaampia.

Irtisanomissuojan poisto, työehtosopimusten yleissitovuuden keventäminen, toimivat työvoimapalvelut ja ansiosidonnainen työttömyysurva yhdessä loivat kannustimet, joiden myötä yrittäjien kannattaa työllistää ja työntekijöiden kannattaa etsiä aktiivisesti töitä. Tanskassa nämä uudistukset tehtiin ammattiyhdistysliikkeen myötävaikutuksella. Siinäpä ajateltavaa kaikille meille, jotka olemme viime viikkoina jälleen saaneet kuunnella kolmikantasopimista vaativien ay-pomojen lakkouhkauksia.

Rakkaat ystävät,

Meillä on pitkä liuta loistavia keinoja suomalaisten saamiseksi työn syrjään kiinni. Otetaan ne kaikki käyttöön. Yhteisenä pitkän aikavälin tavoitteenamme olkoon työn verotuksen poistaminen kokonaan. Samoin työn ja hyvinvoinnin kolmikantaiselle rajoittamiselle on laitettava stoppi. Nostetaan yhdessä työnteon ja ahkeruuden eetos taas siihen ylimpään kunniaan, joka sille kuuluu.

Lopuksi, sallinnette minun esittää nöyrimmät kiitokseni kaikille teille, jotka työllänne teette tästä Suomesta maailman parhaan maan elää. Kiitos ahkerille suomalaisille.

Mitä parhainta vappua teille kaikille!